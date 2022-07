Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Schauderhafte Gestalten erobern die Clingenburg

Nightmare Musical Tanz Show am Wochenende mit Akteuren aus Rüdenau und Kleinheubach - Karten nur noch für 24. Juli erhältlich

Klingenberg a.Main 17.07.2022 - 15:28 Uhr 2 Min.

Sinnlich, bizarr und schaurig wird es bei der Nightmare Tanz Musical Show auf der Clingenburg. Der geheimnisvolle Meister (Mitte), gespielt von Ricardo Pfister und sein Antagonist (Cornelius Reith) umgarnen die schöne Magd (Magdalena Herkert).

Unter Leitung von Ricardo Pfister kredenzt das 14-köpfige Ensemble seinem Publikum ein Musical mit vielfältigen, körperbetonten Tänzen, einer packenden Geschichte, allerlei Spezialeffekten sowie aufwendigen und außergewöhnlichen Kostümen. Ursprünglich begann bereits 2019 eine Gruppe begeisterter Tänzer aus Rüdenau und Kleinheubach mit Training und Kulissenbau für das Grusical mit Varietézügen.

Zwei Jahre »Verspätung«

Geplant war zunächst nur eine Vorstellung im März 2020 im Kleinheubacher Hofgarten. Die Tickets fanden reißenden Absatz und es wurde ein zweiter Termin angesetzt. Doch zehn Tage vor Premiere machte Corona einen Strich durch die Rechnung und vereitelte auch im folgenden September einen erneuten Anlauf. »Weil 2021 so unsicher war, haben wir das Projekt auf unbestimmte Zeit verschoben«, blickt Ricardo Pfister zurück.

Nun allerdings möchten die gruseligen und freakigen Kreaturen das alte Burggemäuer gleich an drei Spieltagen erobern und ein schönes Mädchen, gespielt Magdalena Herkert, während ihres unruhigen Schlafens in eine finstere Welt entführen. Der Schönheit steht eine wilde Reise voller Angst, Neugierde, Spannung und einem Hauch von Erotik bevor. Umgarnt vom geheimnisvollen Meister, dargestellt von Ricardo Pfister, dessen Antagonisten, verkörpert durch Cornelius Reith und den anderen Gruselgestalten versucht die Maid in über 20 Tänzen aus ihrem Albtraum (Nightmare) zu erwachen und steuert auf ein verrücktes Ende zu.

Durch die indirekte Kooperation mit dem MainMusical Verein erweiterte sich die ursprüngliche Tänzergruppe und es ergab sich schließlich die gemeinsame Veranstaltungsreihe auf der Clingeburg mit der »Sommernacht der Musicals« vom MainMusical und der »Nightmare Tanz Musical Show«.

Nach mexikanischem Vorbild

Die Grundidee des reinen Tanzmusicals stammt aus Mexiko und wird dort vor allem in Urlaubsresorts zur Unterhaltung aufgeführt. Der gebürtige Mexikaner Ricardo Pfister hat selbst bei einigen solcher Shows als Tänzer und Assistent Show Manager in einem fünf Sterne Ressort in seiner Heimat mitgewirkt und möchte diese Unterhaltungsart nach Deutschland bringen.

Bis auf drei Gesangsdarbietungen durch Katrin Dinaro, wird es keine verbalen Beiträge geben. Das Ensemble vertanzt die in einem Libretto niedergeschriebene Grundgeschichte und wird die Lippen zu bekannten Schauerklassikern wie Michael Jacksons »Thriller« lautlos und synchron zur Originalmusik bewegen. Rauchende, giftige bunte Cocktails runden den Gruselfaktor ab und wer möchte darf sich selbst mit einem Horroroutfit in Schale werfen, um die körperbetonten Tänze um schrillen und bizarren Grusical zu genießen.

Jennifer Lässig

Hintergrund: Nightmare Tanz Musical Show Künstlerische Leitung, Choreografie, Idee, Libretto: Ricardo PfisterTechnische Leitung, Management, Social Media: Cornelius ReithRegie, Inszenierung, Co-Libretto, Organisation, PR: Sophia IllertKostüme: Pepé NavarreteTänzer: Adina Reichert, Charlie Ortiz, Chiara Link, Cornelius Reith, Denise Bickler, Eva Urgibl, Jimmy Morales, Loana Kalasch, Magdalena Herkert, Manuel Pfister, Minh Thien Le, Monja Balles, Monja Lebküchner, Ricardo Pfister, Sophia Illert, Valeria VazquezSängerin: Katrin DinaroAufführungen: 22. bis 24. Juli, 20.30 Uhr auf der Clingenburg. Nur noch Karten für den 24. Juli erhältlich. Empfohlenes Alter ab 13 Jahren.Vorverkauf: Tickets sind über die Webseite www.nightmare-show.de, beim Friseursalon HaarMonique in Kleinheubach oder bei Fusion EMS Personal Training in Großheubach erhältlich. jel