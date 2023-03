Schäden im Weilbacher Wald reduzieren Holzernte

Hintergrund

WEILBACH. Die Feuerwehr des Ortsteils Weckbach bekommt ein neues Feuerwehrfahrzeug. Das beschloss der Gemeinderat Weilbach in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig. Das aktuelle Löschfahrzeug LF 8/6 ist mittlerweile 30 Jahre alt. In den letzten Jahren wurden nicht nur mehrere Reparaturen an dem Fahrzeug vorgenommen, sondern es kam vor, dass das Fahrzeug bei einer Alarmierung angeschoben werden musste. Aufgrund der Größenordnung der Feuerwehr mit 49 gemeldeten Aktiven und des großen Einsatzgebietes mit viel Wald ist ein funktionstüchtiges Löschgruppenfahrzeug unabdingbar. In Absprache mit der Kreisbrandinspektion Miltenberg wird ein LF 10, das bei der Ausrüstung keinen Unterschied zum aktuellen Fahrzeug aufweist, angeschafft.

Die Beschaffungskosten belaufen sich aktuell auf 420.000 Euro, was eine europaweite Ausschreibung notwendig macht. Von der Regierung von Unterfranken wurde ein Förderbetrag von 84.500 Euro in Aussicht gestellt. Da es für eine gemeinsame interkommunale Beschaffung einen erhöhten Förderbetrag gibt, wird das Fahrzeug als Sammelbestellung in Kooperation mit der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Weidenberg aus Oberfranken geordert, die den gleichen Fahrzeugtyp künftig einsetzen wird. Dadurch erhöhte sich der Förderbetrag auf 92.550 Euro. Weidenberg hat das Leistungsverzeichnis bereits erstellt und wegen der notwendigen europaweiten Ausschreibung ein entsprechendes Fachbüro kontaktiert. Deren Honorar von 5.000 Euro teilen sich die beiden Kommunen hälftig. Der aktuelle Zeitplan sieht, vorbehaltlich der Förderbewilligung durch die Regierung von Unterfranken, eine Veröffentlichung der Ausschreibung am 9. März vor. Die Submission wäre dann am 13. April und danach müsste der Gemeinderat der Auftragsvergabe bis Ende Mai zustimmen. Die Lieferzeit für das Fahrzeug beträgt derzeit etwa zwei Jahre.

Für dieses Fahrzeug ist ein LKW-Führerschein notwendig. Derzeit haben noch genügend Dienstleistende in Weckbach die Befähigung, das Fahrzeug zu fahren. Martin Förtig (FW) regte an, zu klären, unter welchen Bedingungen weitere Kameraden unterstützt werden, wenn sie die notwendige Fahrerlaubnis erwerben und ob dafür Fördergelder bereit stehen. Franco Sorger (CSU) fragte nach, was mit dem alten Fahrzeug passieren werde. Beide Themen sollen in einer späteren Sitzung beraten werden. hjf