Schadensbegrenzung in Mömlingen nach Hallenbad-Aus

Konsequenzen aus Bürgerentscheid

Mömlingen 15.03.2023 - 13:58 Uhr 1 Min.

Endgültig Geschichte ist das Hallenbad in Mömlingen: Nun steht in den Sternen, ob auch das geplante Nahwärmenetz entstehen kann.

Was die Gegner des Hallenbads vermutlich vorher nicht auf dem Schirm hatten, ist, dass nun Kosten in Höhe von rund drei Millionen Euro auf die Odenwaldgemeinde zukommen können. Wie Bürgermeister Siegfried Scholtka (CSU) mitteilte, lägen der Verwaltung bereits erste Rechnungen der Dienstleister vor, weitere würden folgen. In den Sternen stehe laut Scholtka auch, ob das geplante Nahwärmeheizkraftwerk aufgrund der geänderten Voraussetzungen gebaut werden kann. Der Baubeginn wäre dann frühestens 2025. »Nun gilt es Schadensbegrenzung zu betreiben«, sagte der Bürgermeister vor zahlreichen Zuhörern.

Mahnung zu Fairness

Edwin Lieb (Freie Wähler) wollte wissen, ob das Thema Nahwärmenetz noch einmal diskutiert wird und ob eventuell weitere Anschlüsse möglich wären. Darauf antwortete der Rathauschef, dass es momentan fraglich sei, ob das Heizkraftwerk unter den gegebenen Umständen überhaupt genehmigt wird. Sobald eine Genehmigung vorliege, werde das Thema nochmals in den Gemeinderat kommen.

Hilmar Rothermich (CSU) hielt fest, dass seine Fraktion das Wahlergebnis und das damit verbundene Nein zum Bau des Hallenbades akzeptiere. Die Entscheidung der Bürger werde anerkannt und man werde das Thema Mömlinger Hallenbad nach einem Jahr nicht erneut angehen. »Jetzt gilt es fair miteinander umzugehen und zu diskutieren, nach vorne zu schauen und Mömlingen voranzubringen,« schloss er seine Stellungnahme.

Im Anschluss stimmten die Gemeinderäte einmütig dafür, den Gemeinderatsbeschluss vom 31. Mai 2022 »Beschluss zur Errichtung des Hallenbads« zurückzunehmen. Das Projekt Hallenbad mit Nahwärmenetz wird nun eingestellt. Die Verwaltung wird beauftragt, das Projekt abzuschließen und alles Notwendige zur Abwendung von Schaden für die Gemeinde zu unternehmen.

Miriam Weitz

Gemeinderat in Kürze Adam-Otto-Vogel-Haus: Der Gemeinderat beschloss einstimmig eine neue Gebührenordnung für das Adam-Otto-Vogel-Haus. Diese gilt ab 1. April. Wappennutzung: Einstimmig fiel der Beschluss zur Nutzung des Wappens der Gemeinde Mömlingen durch die Metzgerei Eidmann aus Bruchköbel zu. Sie bekam zur Auflage gemacht, dass die Bezeichnung "Mömlinger Rindswurst" auf den Dosen stehen muss. Weitere Voraussetzung ist, dass Eidmann das Geschäft der Metzgerei Seitz oder Teile davon übernimmt. Marcus Müller wurde ebenso einstimmig die Genehmigung erteilt, dass er das Gemeindewappen für eine Ansichtskarte von Mömlingen nutzen darf. Liquide Mittel: Bei einer Gegenstimme wurde beschlossen, die liquiden Mittel gewinnbringend anzulegen. Die Finanzverwaltung wird regelmäßig Angebote zur Verzinsung von Geldanlagen einholen. Dabei werde laut Kämmerei nach den Grundsätzen Sicherheit, Verfügbarkeit und angemessener Ertrag vorgegangen.