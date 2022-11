Der Be­ginn des Kon­zer­tes »Vol­le Ak­kus-lee­re Her­zen« mit Ja­kob He­y­mann am Sams­tag in der Zehnt­scheu­er in Amor­bach war et­was un­ge­wöhn­lich. Mit zwei sei­ner selbst ge­tä­tig­ten An­sa­gen war der Künst­ler nicht ein­ver­stan­den und ver­schwand hin­ter dem Büh­nen­vor­hang, erst mit der drit­ten Va­ri­an­te klapp­te es.