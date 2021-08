Sartaj aus Eisenbach sitzt in Kabul fest: Es ist gefährlich, rauszugehen

Unerträgliche Situation für den 21-Jährigen, der zurück nach Deutschland will

Obernburg 01.09.2021 - 00:00 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Da war die Welt noch in Ordnung: Sartaj ist Mitte Juli über Dubai nach Kabul geflogen. Im Flughafen Dubai hat er dieses Selfie gemacht und war voller Vorfreude darauf, nach sechs Jahren in Deutschland endlich wieder seine Familie zu treffen.

Wir können mit Sartaj telefonieren. Er hält sich bei einem Onkel in Kabul auf. "Es geht mir so schlecht wie noch nie", sagt er mit matter Stimme. Sein Deutsch ist nahezu perfekt. Auch die erste Zeit in Deutschland sei nicht einfach gewesen. Doch das sei kein Vergleich zu jetzt. "Seit zwei Wochen sitze ich hier fest. Ich habe Angst, die Wohnung zu verlassen. Das ist zu gefährlich." Alleine seine deutsche Mobilfunknummer und die deutschen Kontakte in seinem Handy reichen aus, dass er in Gefahr schwebe. Doch das Handy ist sein Kontakt zur Heimat. Er hält mit seinen Pflegeeltern, die ihn 2015 als 15-Jährigen in Mönchberg aufgenommen haben, Kontakt. "Er fragt täglich: Was gibt es Neues?" Steffen Knehrler hat Kontakt mit dem Auswärtigen Amt. "Es gibt Krisenhotlines. Aber man braucht viel Glück und Geduld. Gestern habe ich zwei Stunden lang die Warteschleifen-Melodie Freude schöner Götterfunken gehört", berichtet der IT-Systemtechniker.

Am Montag, 30. August, hat das Auswärtige Amt auf seiner Homepage geschrieben: "Die Bundesregierung arbeitet weiter daran, denjenigen Menschen in Afghanistan, für die wir besondere Verantwortung tragen, eine sichere Ausreise zu ermöglichen." Ob Sartaj zur Gruppe der Schutzbedürftigen zählt, ist nicht ganz klar. Er ist afghanischer Staatsangehöriger mit Bleiberecht bis Mai 2022 in Deutschland aufgrund seiner Arbeit. Der Asylantrag ist abgelehnt worden, berichtet Steffen Knehrler im Gespräch mit der Redaktion.

Sartaj arbeitet beim Malerforum Elsenfeld. Firmeninhaber und Geschäftsführer Patrick Hein fühlt mit seinem Mitarbeiter: "Es ist Sartajs erster Urlaub daheim." Hein hat zweimal mit seinem Malergesellen telefoniert hat, seit dieser in Kabul festsitzt. "Er hat einen ruhigen Eindruck gemacht. Aber natürlich kann man nicht in ihn reinschauen." Sartaj arbeitet seit seit Januar 2018 für Hein, ausgelernt hat er seit 2019. Patrick Hein hofft inständig auf einen guten Ausgang, gerade auch weil er Sartaj menschlich sehr schätze."Er ist ein feiner Kerl. Manche deutsche Jugendliche könnten sich eine Scheibe abschneiden." In Sachen Integration sei er vorbildlich. "Er hat sehr gut Fuß gefasst."

Sartaj hat den Zeitraum für seien vierwöchigen Heimaturlaub bewusst gewählt. Als die internationalen Streitkräfte ihren Abzug aus Afghanistan für 11. September ankündigten, hat sich der junge Mann mit seinem Pflegevater beraten. Steffen Knehrler sagt, er habe Sartaj sogar bestärkt, die Reise zu unternehmen: "Wenn Du Deine Familie besuchen willst, dann jetzt. Nach September wird es vielleicht für lange Zeit nicht mehr möglich sein." Dass sich die Situation in Afghanistan dann so schnell so dramatisch verschlechtert hat, das war ja nicht einmal für Regierungen und Geheimdienste abzusehen.

Die Knehrlers sind ratlos, suchen deshalb den Weg in die Öffentlichkeit, auch den Kontakt zum Bundestagsabgeordneten Alexander Hoffmann. Ihre Hoffnung: Dass es ihr Pflegesohn auf eine der Ausreiselisten schafft. Hoffmann setzt sich für Sartaj ein. "Da sind wir dran. Wir warten auf Rückmeldung aus dem Auswärtigen Amt, da liegt der Fall vor. Es gibt Listen, die werden vom Auswärtigen Amt bestückt", sagt der CSU-Abgeordnete auf Anfrage unseres Medienhauses.

Sartaj kam 2015 als 15-Jähriger nach Deutschland. Er ist damals alleine, ohne seine Familie, vor den Taliban geflüchtet. Er kam in Passau an, dann kam er über Würzburg nach Miltenberg in ein Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Steffen Knehrler (38) und seine Frau Franziska (35) haben ihn und noch einen anderen afghanischen Jungen aufgenommen. Als Pflegeeltern waren sie für beide verantwortlich, bis diese volljährig waren. Beide Jungs stehen inzwischen auf eigenen Füßen. Sartaj wohnt in Obernburg, der andere Junge in Aschaffenburg. Der Knehrlers haben drei eigene Kinder. "Sartaj ist wie ein großer Bruder für sie." Dieser hat nur einen Wunsch: "Ich will zurück nach Deutschland."

Renate Ries