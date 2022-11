Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Großheubacher Bürgerfragestunde: Sanierungen, Verkehr, Umwelt

Rathauschef Winter steht Rede und Antwort

Großheubach 16.11.2022 - 14:34 Uhr 2 Min.

Das Großheubacher Rathaus (Foto) ist in die Jahre gekommen, es wurde ein Fonds für einen Rathausneubau wurde eingerichtet - Bürger Werner J. Zöller fragte, ob dieser nicht besser in einen Fonds zur Sanierung der Ortsstraßen umgewandelt werden solle.

Werner J. Zöller hatte bereits vorab die Frage eingereicht, ob aufgrund maroder Straßen und knapper Kassen der Gemeinderat sich nicht vom Wunsch eines neuen Rathauses offiziell verabschieden und den Fonds für einen Rathausneubau in einen für die Erneuerung der Ortsstraßen umwidmen solle.

Zöller wies darauf hin, dass die hohe Verschuldung der Gemeinde und die sanierungsbedürftigen Straßen im Widerspruch zum Wunsch nach einem Rathausneubau stünden. Bürgermeister Gernot Winter zeigte sich verwundert, dass zum einen Themen verbunden würden, die im Grunde nichts miteinander zu tun haben und zum anderen, warum Zöller, der in der vergangenen Legislaturperiode Teil des Gremiums war, sich nicht an damalige Beschlüsse erinnere oder sie nicht beachte: Das Gremium habe seinerzeit eine Umgestaltung des derzeitigen Rathauses abgelehnt, aus Kostengründen könne ein neues gebaut und das alte verkauft werden, dies sei von den Kosten fast vergleichbar. Dem habe sich der Rat angenommen.

Fonds umwidmen?

Die Frage, ob der Gemeinderat erwähnten Fonds umwidmen solle, könne er, so Winter, nicht beantworten, aber die Frage könne sich jedes Gremiumsmitglied zu eigen machen und entsprechend handeln. Eine Bürgerin fragte ebenfalls konkret nach weiteren Straßensanierungen, worauf der Bürgermeister antwortete, dass die Röllbacher Straße als Staatsstraße gelte und somit nicht im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde liege, während beispielsweise die Sanierung der Sudetenstraße angegangen werden solle.

Alfred Stich aus den Reihen der Zuhörer wies darauf hin, dass die Trasse auf Kleinheubacher Seite als Maintalkradweg ausgewiesen sei, nicht der Bereich in Großheubach. Dies sei, beispielsweise in Sachen Tourismus, nicht förderlich und es wurde gefragt, was aus dem vor vielen Jahren einmal thematisiertem Vorschlag, den Radweg entlang des Mains bis nach Miltenberg (-Nord) auszubauen geworden sei. Winter verwies auf die hohen Kosten eines solche Unterfangens.

Die weitere Anregung des Fragestellers war, auch auf einem weiteren Stück des Radwegs zwischen Großheubach und Miltenberg ähnlich wie beim Discounter einen Teilbereich farbig zu markieren, damit Verkehrsteilnehmer dort in einer Art Schwachstelle in Sachen Übersicht besser aufeinander achten. Der Bürgermeister sagte, dies werde geprüft.

Wasserversorgung ist gut

Pascal Fürst hatte eine ganze Reihe an Fragen, unter anderem nach Maßnahmen gegen den Klimawandel, Grundwasserspiegel, Wasserqualität, Waldzustand, Glasfaserausbau und Ortsstraßensperrung bei Märkten. Winter gab umfangreiche Rückmeldungen, beispielsweise dass Gespräche für Photovoltaikanlagen sowohl auf dem Schuldach als auch auf der ehemaligen Kreismülldeponie liefen. Bei der Wasserversorgung stehe die Gemeinde im Vergleich zu anderen Kommunen gut da. Zudem seien verschiedene Projekte und Maßnahmen im Wald erfolgt. Der Glasfaserausbau müsse noch rund drei bis vier Jahre warten, da laut einem Telekommunikationsunternehmen rund 97 Prozent der Haushalte mit schnellem Internet versorgt seien. In Sachen Umleitung bei Märkten sagte Winter, dass zweimal im Jahr für rund acht Stunden ein Umleitungsverkehr aushaltbar sei.

Handlauf am Rathaus

Udo Dietrich wollte wissen , ob am westlichen Ausgang des Alten Rathauses ein Handlauf von rund 70 Zentimeter Länge angebracht werden könne. Der Bürgermeister entgegnete, dass der Vorschlag ebenfallsgeprüft werden könne, eventuell sei eine mobile Lösung, welche bei Markttagen angeschraubt werden könne, denkbar.

