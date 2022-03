Sanierungen können beginnen: Röllbach verabschiedet Haushalt 2022

Rund 6,5 Millionen Euro – Investitionen vor allem in Wasserleitungen und Straßen

Röllbach 22.03.2022 - 14:09 Uhr 3 Min.

Die Sanierung der Röllbacher Kläranlage ist eines der großen Projekte, die über den diesjährigen Vermögenshaushalt finanziert werden. Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat den Etat 2022 mit einem Gesamtvolumen von rund 6,5 Millionen Euro.

Das von Kämmerin Verena Hammer und Bürgermeister Michael Schwing in Kooperation erstellte Zahlenwerk, welches im Gemeinderat in den vergangenen Monaten in diversen Sitzungen auch vorberaten wurde, schließt jeweils in Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt mit 3,81 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt mit 2,65 Millionen Euro ab. Das Gesamtvolumen beträgt demnach 6,46 Millionen Euro.

Keine Änderungswünsche

Zum vorliegenden Haushaltsentwurf (wir berichteten), der zur Abstimmung stand, gab es seitens des Gremiums keine Änderungswünsche und Ergänzungen mehr. Um die eingangs erwähnten und weitere Investitionen schultern zu können, ist eine Kreditaufnahme von einer Million Euro vorgesehen. Ob diese in voller Höhe in Anspruch genommen werden müsse, sei nicht sicher, wie sich in der Diskussion abzeichnete. Zum 1. Januar 2022 war die Gemeinde Röllbach schuldenfrei.

Verpflichtungsermächtigungen des Vermögenshaushalts werden insgesamt mit 800.000 Euro festgesetzt, sind aber separat aufgeführt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben ist mit 500.000 Euro ausgewiesen. Die Steuer-/Hebesätze betragen für die Grundsteuern A und B jeweils 270 von Hundert und für die Gewerbesteuer 310 von Hundert.

Hammer und Schwing gingen nochmals auf einige der wichtigsten Eckdaten des diesjährigen Etats ein. Im Verwaltungshaushalt stehen auf Ausgabenseite unter anderem die Kreisumlage mit 650.000 Euro (2021: 706.000 Euro), Personalausgaben einschließlich deren Nebenkosten in Höhe von1,05 Millionen Euro (2021: 965.945 Euro), die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Mönchberg mit 603.400 Euro (2021: 448.907 Euro), bei der Grundschule die Kostenerstattung an den überörtlichen Träger in Höhe von 130.000 Euro (2021: 105.000 Euro) und Kosten für den Forst in Höhe von 115.000 Euro (2021: 80.000 Euro).

Großprojekt Glasfaserausbau

Auf der Einnahmenseite im Verwaltungshaushalt stehen beispielsweise die Einkommenssteuerbeteiligung mit 1,05 Millionen Euro (2021: 1 Millionen Euro), Schlüsselzuweisungen in Höhe von 680.208 Euro (2021: 615.928 Euro), die Gewerbesteuer mit 190.000 Euro (2021: 190.000 Euro), die Betriebskostenförderung der Kindertagesstätte in Höhe von 350.000 Euro (2021: 300.000 Euro) und 163.770 Euro (2021: 100.000 Euro) an Einkünften aus dem Forstbetrieb.

Ein weiteres Großprojekt ist heuer noch der Glasfaserausbau des Ortsgebiets, dieser erfolgt jedoch vom zuständigen Unternehmen eigenwirtschaftlich, deshalb fallen hierfür 2022 keine Kosten an.

MARCO BURGEMEISTER

Hintergrund: Röllbachs größte Investitionen 2022 - Kosten rund um den Ausbau der Straße "In den Vierteln": 700.000 Euro - Bau "Tiefbrunnen Drei": 420.000 Euro - Wasserleitung "Tiefbrunnen Drei": 650.000 Euro - Sanierung/Ertüchtigung Kläranlage: 250.000 Euro - Sanierung Rathaus: 200.000 Euro - Wegebau allgemein und Zuwegung Schredderplatz: 60.000 Euro - Mehrzweckfahrzeug: 50.000 Euro - eventuelle Sirenenumstellung: 50.000 Euro - Hoch-/Tiefbau Abwasser (RÜB/Einleitbauwerke): 50.000 Euro (mab)

Gemeinderat Röllbach in Kürze Der Röllbacher Gemeinderat beschäftigte sich in seiner Sitzung am Montag noch mit folgenden Themen: - Allianz Spessartkraft: Bürgermeister Michael Schwing informierte über die Themen der Lenkungsgruppensitzung der kommunalen Allianz Spessartkraft Anfang März. Das Gemeindeoberhaupt teilte mit, dass es mit der Fortschreibung des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK) voran ginge und diesbezüglich am 29. März um 18 Uhr in der Leidersbacher Mehrzweckhalle ein Ideenworkshop stattfinde. Zu diesem sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Weiter sei für das Regionalbudget 21 Anträge eingegangen, 100.000 Euro Förderung würden für Vereine zur Verfügung gestellt. Auch habe, so Schwing, die Allianzkommunen beschlossen, ein Baumkataster zu erstellen. Bereits in der vorangegangenen Lenkungsgruppensitzung sei die für den 26. März geplante Ausbildungsmesse abgesagt worden, ein Ersatztermin sei für den Oktober geplant. - Kommunale Verkehrsüberwachung: Dem Gremium lag die Statistik zur Arbeit der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) in Röllbach für das Jahr 2021 vor. Im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sei insgesamt 4,5 Stunden lang der Verkehr in der "Mönchberger Straße" überwacht worden. Bei 804 Fahrzeugen, bei denen dort die Geschwindigkeit gemessen wurde, seien insgesamt 33 sogenannte "verfolgbare Datensätze" erhoben worden. Von diesen 33 Fahrzeugen waren 21 sechs bis zehn Stundenkilometer zu schnell, sechs überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Bereich zwischen elf und 15 Stundenkilometer und fünf Fahrer waren zwischen 16 und 20 Stundenkilometer mehr als erlaubt unterwegs. Im Bereich zwischen 21 und 25 Stundenkilometer über dem Limit wurde ein Fahrzeug gemessen. Bei einer einstündigen Messung in der "Großheubacher Straße" im vergangenen Jahr wurden keine Überschreitungen festgestellt. Bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs wurden insgesamt 85 Verstöße registriert. Nach Einschätzung der KVÜ sei eine Überwachung der Geschwindigkeit zwei Mal pro Halbjahr ausreichend. Darüber hinaus könne die Gemeinde dann, beispielsweise bei Beschwerden von Bürgern, reagieren und die KVÜ könne nach entsprechendem Auftrag seitens der Kommune weitere Überwachungen einplanen. - Leitungssuche: Schwing teilte mit, dass im Zuge der geplanten Verlegung der Wasserleitung zum Hochbehälter Schmachtenberg vergangene Woche von der beauftragten Baufirma die Trasse zwecks Suche nach den dort verlegten Gasleitungen aufgegraben wurde. Die Überprüfung habe ergeben, dass die Gasleitungen in ausreichender Tiefe verlaufen und somit dem Wasserleitungsbau nicht im Wege stehen. Anschließend wurde der Weg wieder hergestellt. Der Bürgermeister erklärte noch auf Nachfrage unseres Medienhauses, dass die Arbeiten zum Wasserleitungsbau in diesem Frühjahr starten sollen. Danach wird der jetzige Schotterweg als Radweg ausgebaut. (mab)

