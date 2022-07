Sanierung des Burghardt-Gymnasiums in Buchen wird teurer

Blick in den Odenwald: Erstes Singpausenkonzert in der Stadthalle - Positiver Haushaltsabschluss 2021

Neckar-Odenwald-Kreis 26.07.2022 - 14:35 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Sanierung und Erweiterung des Burghardt-Gymnasiums Buchen wird teuer und verzögert sich um etwa ein halbes Jahr.

Musikerziehung:Begeisterung, Lebendigkeit, unverhüllte Emotionen: All das erlebte man beim 45-minütigen Singpausenkonzert am Montag in der Stadthalle. Die Hauptdarsteller befanden sich nicht auf der Bühne, sondern im Saal. Rund 200 Kinder von der Jakob-Mayer-Grundschule Buchen, dem Bildungshaus Bödigheim-Waldhausen und der Baulandschule Hettingen feierten sich selbst und ihre Begeisterung am Singen. Die anderen drei Schulen hatten wegen Corona abgesagt.

Das Singpausen-Konzept soll eine »musikalische Alphabetisierung« bei Kindern erreichen. Sie lernen nicht nur Notenlesen, sondern auch Rhythmik und Intonation. Dazu kommen zweimal wöchentlich Musikpädagogen für 20 Minuten in die Schulklasse und üben mit den Kindern das Singen. Wie Bürgermeister Roland Burger erläuterte, will die Stadt damit auch den musikalischen Nachwuchs für Musikkapellen und Gesangvereinen fördern.

Bildung:Die Sanierung und Erweiterung des Burghardt-Gymnasiums Buchen (BGB) dauert länger, als ursprünglich geplant, und verteuert sich. Der zuständige Architekt wies auf Kostensteigerungen von rund 180.000 Euro hin. Diese ergaben sich durch einen höheren Aufwand bei der Sanierung des Bestandsgebäudes. Unter anderem kamen beim Abriss von Wänden Schadstoffe zum Vorschein. Der Abbruch wird deshalb teurer als geplant. Der Planer geht davon aus, dass die Baumaßnahme Mitte 2024 fertiggestellt sein wird. Die Kosten könnten auf über 27 Millionen Euro steigen.

Kommunales: Die Stadt Buchen hat das Jahr 2021 mit einem positiven Ergebnis von rund sechs Millionen Euro abgeschlossen. Ursprünglich hatte man mit einem Defizit von 1,3 Millionen Euro geplant.

Stadtkämmerer Benjamin Laber stellte bei der vergangenen Gemeinderatssitzung den Jahresabschluss vor. Für die nächsten Jahre schaut er weniger optimistisch in die Zukunft. Er rechnet mit höheren Ausgaben und geringeren Einnahmen wegen Corona, Ukraine und Energiekrise.

Martin Bernhard