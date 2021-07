Sandsteinzentrum in Reistenhausen gewinnt Gestalt

Lebensgroße Skulptur einer Steinhauerin

Wertvolle Exponate: Das Sandsteinzentrum in Collenberg gewinnt allmählich Konturen.

Auf dem Themenweg werden insgesamt 27 Infotafeln angebracht, die fast fertig fertiggestellt sind. Auch für die begleitende Broschüre stehe das Konzept. Die Ausschilderung erfolgt über Spessartbund und Odenwaldklub. Der Wegebau im Steinbruch Reistenhausen befindet sich in der Endphase. Dort ist die etwa 120 Meter lange Absicherung mittels Geländer noch in Arbeit. Die Anbindung an die Steinbrüche Bürgstadt wird vorbereitet und an der Steinhauerhütte »Henncheplatz« fehle noch die Verkleidung und die Gestaltung des Umfeldes.

Mayer stellte die Gestaltung einzelner Infotafeln und deren Konstruktion und Befestigung vor. Im Ausstellungsraum soll die Wissensvermittlung über die Buntsandstein-Geschichten in sechs Themenfeldern auf verschiedenen Ebenen erfolgen: Visuell über Stelen und Flächen, zum Anfassen über Ausstellungsstücke, audio-visuell über Bildschirme, Recherchemöglichkeiten an einer Station sowie über Broschüren und eine Homepage. Die Themenfelder sind Geologie, Gewinnung, Verarbeitung, Transport, Bauwerke sowie das Sonderthema »Wohl und Wehe«. Auch die Entwicklung der Standorte der einzelnen Sandsteinbrüche von 1860 bis heute soll erkennbar werden. Neben der Kunst der Steinmetze soll auch die der Steinbildhauer berücksichtigt werden.

Dazu ist geplant, eine lebensgroße Figur einer im Steinbruch arbeitenden Frau in nachvollziehbaren Arbeitsstadien vom Rohblock bis zur fertigen Kopf- und Schulterpartie zu zeigen. Skizziert wurde die Darstellung von Steinmetz- und Steinbildhauermeister Alexander Schwarz aus Dorfprozelten, der dafür Kosten bis zu 8000 Euro nannte. Mit Mehrheit votierte der Gemeinderat für die Vorfinanzierung dieser Statue. Danach sollen Fördergelder generiert oder Sponsoren gesucht werden, um die Kosten zu refinanzieren.

Hans-Jürgen Freichel

Gemeinderat in Kürze Breitbandausbau: Der Glasfaserausbau in der Gemeinde soll mit der Deutschen Telekom realisiert werden. Deshalb beschloss der Gemeinderat einstimmig, die Gemeindeverwaltung mit der Festlegung des Ausbaugebietes sowie der Prüfung und gegebenenfalls der Anpassung der gemeinsamen Erklärung zu beauftragen. Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, diese dann zu unterzeichnen. Bebauungsplan Ziegeläcker: Bürgermeister Andreas Freiburg stellte die Stellungnahmen nach Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vor. Die meisten Änderungswünsche waren redaktioneller Art oder können problemlos übernommen werden. Wichtigster Teilaspekt ist die Forderung, dass die Zugänge zu den Kellern und Nebengebäuden an der Ölmühle gegen eindringendes Wasser geschützt werden müssen. Dieses Risiko sei laut Freiburg aber den Bewohnern dort bewusst. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, die redaktionellen Änderungen in den Bebauungsplan einzuarbeiten und die Hinweise zur Kenntnis zu nehmen. Die Änderungen des Bebauungsplans dienen hauptsächlich der Anpassung der Baugrenzen und zulässigen Dachformen. Seitens der Bevölkerung wurden während der öffentlichen Auslegung keine Bedenken oder Anregungen vorgebracht. Verschiedenes: Das Schnelltestzentrum Collenberg wird laut einem Beschluss des Ministerrats seine Arbeit mindestens bis zum 30. September 2021 fortführen. Im Mainvorland wurden die angeschafften Outdoor-Sportgeräte installiert und stehen ab dieser Woche dort für sportliche Aktivitäten zur Verfügung. In der jüngsten Bauausschusssitzung wurde der Auftrag für die Asphaltierung des Schützenhauswegs vergeben. Die Maßnahme soll bis Mitte September abgeschlossen sein. In der gleichen Sitzung fand der Vorschlag der Asphaltierung der Reststrecke auf Breite des aktuell asphaltierten Zufahrtsweges zum Grüngutplatz keine Ratsmehrheit. Durch personelle Engpässe bei dem beauftragten Unternehmen, wurde die Pflege der Friedhöfe und der gemeindlichen Grünanlagen vernachlässigt. Diese Arbeiten werden jetzt verstärkt in Angriff genommen.