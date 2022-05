Sandsteintulpe an neue Besitzerin übergeben

Muttertag-Aktion: Kleinostheimerin bekommt Stein

Kleinostheim 19.05.2022 - 12:15 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Reporterin Julie Hofmann (links) übergibt die Sandsteintulpe vor der Obernburger Main-Echo-Redaktion an Astrid Bernhardt (Mitte) und ihre Tochter Annalena.

Annalena Bernhardt aus Aschaffenburg hatte bei einer Muttertag-Aktion unseres Medienhauses mitgemacht und an Redakteurin Hofmann geschrieben, wieso ihre Mutter die Tulpe verdient hat. In der bewegenden Zuschrift ging es unter anderem um den Haarverlust der 25-Jährigen und die große Hilfe, die ihre Mutter ihr in dieser Zeit war. »Ich stehe zu meiner Tochter, ich habe sie immer unterstützt, so gut es ging«, sagte Astrid Bernhardt bei der Übergabe. Tatsächlich haben die beiden ein so enges Verhältnis, dass sie sich jeden Tag sehen.

Das Sandstein-Werk soll nun in der Wohnung der Kleinostheimerin ein neues Zuhause finden. »Sie wird mich immer an meine Tochter erinnern«, erklärte Astrid Bernhardt.

Julie Hofmann