Samuel Herrmann löst Jürgen Kroth ab

SPD Kleinwallstadt: 24-Jähriger ist jüngster Ortsvereinsvorsitzender im Landkreis

Kleinwallstadt 01.07.2021 - 14:49 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der neue Vorsitzende Samuel Herrmann (Mitte) und die stellvertretenden Vorsitzenden Elvira Hofmann (rechts) und Marco Wetzelsberger (links). Foto: SPD Kleinwallstadt

Er bildet gemeinsam mit Elvira Hofmann und Marco Wetzelsberger, dem Fraktionsvorsitzenden im Marktgemeinderat, das neue Führungstrio der SPD Kleinwallstadt.

Unter dem Motto »den Jungen eine Chance geben, den Weg freimachen« sei man stolz, so Jürgen Kroth (69), diesen Wechsel vollzogen zu haben. Kroth ist laut Pressetext selbst seit 50 Jahren aktiv in der SPD, seit 38 Jahren Marktgemeinderat und war 18 Jahre lang (1995 bis 2005 und 2013 bis 2021) Vorsitzender. So wie einst Toni Degen in den 70er-Jahren der Jugend vertraut habe, so vertraue Kroth heute der neuen Führungsmannschaft. Darauf, dass man mit Samuel Herrmann (24) nun den jüngsten SPD-Ortsvereinsvorsitzenden im Landkreis Miltenberg hat, könne man stolz sein, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Kleinwallstädter SPD sieht sich mit dieser Neubesetzung und mit Marco Wetzelsberger an der Spitze der Marktgemeinderatsfraktion optimal aufgestellt. Gerade durch die Corona-Pandemie werde eine starke SPD-Politik im Zeichen von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität gebraucht. Hierfür sei es laut Kroth nötig, junge Leute die Ziele und Visionen haben, für die Politik zu begeistern. Nur durch Präsenz vor Ort, könne man Themen besetzen. Dabei soll nach Kroth nicht die Lage in Kleinwallstadt schöngeredet werden, wie es der Bürgermeister häufig tut. Man müsse wann immer nötig hervorheben, »was nicht gut läuft und was besser werden muss«.

Marco Wetzelsberger knüpfte daran an und hob hervor, dass man im Marktrat erfolgreich neue Denkweisen und Projekte angestoßen habe, wie eine Verhinderung von naturunfreundlichen Schottergärten und das Erarbeiten eines Spielplatzkonzeptes samt neuem Themenspielplatz. Zudem wurde die geplante Schulmensa thematisiert. Hier müsse man jetzt schon dafür sorgen, dass die Küche den staatlichen Gütekriterien entspreche, um den Kindern künftig auch frisches und gesundes Essen anbieten zu können.

Dem Pressetext zufolge wurden außerdem in den Vorstand gewählt: Josua Herrmann, Martin Kreuzer, Jens Kroth, Edgar Kroth, Karlheinz Bein als Beisitzer; Doris Lehmann und Horst Raab als Revisoren; Anne Abb als Schriftführerin und Jürgen Kroth als Kassierer. bam