Salamandern & Co. droht Gefahr am Haus

Naturschutz: BN warnt vor Fallen an Kellerschächten und Treppenabgängen - Regelmäßige Kontrollen sinnvoll

Miltenberg 20.10.2022 - 16:10 Uhr 1 Min.

Feuersalamander und andere Amphibien sind gern in naturnahen Gärten unterwegs. Fotos: Roland Busch

Ist es am Grund der Schächte feucht, können sie dort zwar lange überdauern. Strenger Frost bedeutet für die Gefangenen aber meist den Tod. »Jetzt vor dem Winter ist es höchste Zeit, um solche Tierfallen im Garten zu kontrollieren« erklärt Jacqueline Kuhn, BN-Regionalkoordinatorin für das Artenhilfsprogramm Feuersalamander im Spessart. »Amphibien wie Kröten, Frösche, Molche oder auch Feuersalamander sind seit der vergangenen Regenperiode sehr aktiv, und auf der Suche nach Nahrung und neuen Verstecken werden ihnen Schächte und Treppenabgänge schnell zum Verhängnis.«

Betroffen seien auch andere Arten wie Spitzmäuse, Eidechsen, Blindschleichen oder Laufkäfer. Der BN betont, dass gerade in naturnahen Gärten, in denen viele Tiere leben, oft ein hohes Risiko für Lurche bestehe, so lange keine Vorkehrungen getroffen werden, um solche Gefahrenstellen zu entschärfen. »Je nach Tiefe und örtlicher Situation kann man eine Abdeckung aus Metall-Gaze anbringen oder auch Rampen aus Steinen oder rauem, unbehandeltem Holz bauen«, erklärt Kuhn.

Dennoch sei eine regelmäßige Kontrolle der Schächte und Abgänge ratsam. Junge Amphibien könnten sich durch Spalten quetschen und so an Schutzgittern vorbei in die Falle geraten. Tagsüber verbergen sich viele der Gefangenen geschickt unter Laub oder in Spalten, so dass man sie nicht leicht entdeckt. Am Abend werden sie aktiv und versuchen dann einen Ausweg zu finden. Um die hineingefallene Tiere zu retten, rät der BN zu einer mehrmaligen Kontrolle nach Einbruch der Dunkelheit mit einer Taschenlampe.

»Es sollte ein milder Abend mit Temperaturen über sechs Grad sein, leichter Regen schadet nicht«, erklärt Kuhn. Zusätzlich sind Kontrollen tagsüber anzuraten, wobei man mögliche Verstecke wie Laub oder Steinplatten vorsichtig durchsucht. Gerade Blindschleichen würden bei ausschließlich nächtlicher Suche leicht übersehen. Die Tiere können mit Handschuhen angefasst, geborgen und im Umfeld einer Versteckmöglichkeit wieder in die Freiheit entlassen werden.

bal