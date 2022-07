Heimat- und Verkehrsverein Elsenfeld veröffentlicht Buch mit 30 Sagen

JEG-Gymnasiasten steuern Illustrationen bei

Elsenfeld 20.07.2022 - 10:23 Uhr 2 Min.

30 Sagen, die sich in Elsenfeld, Rück-Schippach oder in Eichelsbach zugetragen haben sollen, erzählen von einer lang zurückliegenden Zeit. Stefan Weigand, Vorsitzender des Heimat- und Museumsvereins, hat die interaktive Sagensammlung für Jung und Alt erstellt. Zusammengetragen wurde die Sammlung vom Heimat- und Museumsverein.

30 Geschichten, die sich in Elsenfeld, Rück-Schippach oder in Eichelsbach zugetragen haben sollen, erzählen von einer lang zurückliegenden Zeit. Eine Zeit, in der man noch an Zauber, Elfen und Wunder glaubte. Eine Zeit, in der die Menschen noch voller Angst durch die dunklen Wälder gingen. Die verschiedenen Autoren schrieben die ersten Sagen um 1850 auf, andere wurden mündlich überliefert und sind erst später niedergeschrieben worden. Durch Scannen der QR-Codes, die sich auf verschiedenen Seiten befinden, gelangt man im Internet zu weiteren Informationen über die Sagen.

Unterschiedliche Herangehensweise

Für die Sagen-Illustration konnte der Wahlkurs Design / Illustration des Julius-Echter-Gymnasiums Elsenfeld (JEG) unter der Leitung von Bastian Kraus gewonnen werden. So entstanden insgesamt 20 individuelle Illustrationen passend zu den Elsenfelder Sagen und Legenden. Da die Schüler und Schülerinnen frei und kreativ arbeiten konnten, sind die Bilder unterschiedlich in der Herangehensweise und Farbgestaltung. Gerade das macht dieses Projekt so spannend. Viele Erzählungen wie die Sage vom Geldfränzchen oder vom grauen Männchen vom Himmelthal sind für viele noch unbekannt.

Die Sagen im Überblick:

Folgende Sagen sind in dem Buch enthalten: Die Sage von der Schlacht auf dem Dammsfeld, die Sage vom Bildbaum im Forstwald, der Obernburger Fährmann und der Burggraf, der Schäfer Hirtenjörg, das Weiße Kreuz vom Rücker Jesuitenberg, die Rücker Teufelsfratze, der große Hund vom Buckelsgraben, das Geldfränzchen von Rück, die Sichelwetzen an Pfingstmontag in Rück, der Schnapsbrenner aus Schippach und der schwarze Mann, das eiserne Pferd, die Nonne Agnes, der Kropfstein von Himmelthal, die Sage vom Maßkannenstein, Gebete Zum Heiligen Sebastian von Himmelthal, der Meineid des Pater Schonmartz, das graue Männchen vom Himmelthal, die Elfen im Elsavagrund bei Himmelthal, die Ambeditchen bei Himmelthal, vom Gewitterverteiler bei Himmelthal, die Gehrockmänner von Eichelsbach, die Eichelsbacher Bildstock-Sage, dass Kinzbachfraache vom Eichelsbacher Wald, vom Hochkreuz im Kinzbachtal, Postbote Hartung, der Kaplan, der Eichelsbacher Bäckerbursche, Gefährliche Brunnen am Heiligen Abend, die Eichelsbacher Glücksrute, ein Jäger am Dreifaltigkeitssonntag in Eichelsbach und das gnädige Fraale von Himmelthal mit seinem G'eisje.

Hintergrund: Die Sage vom Kaplan Ein Kaplan musste an einem Samstag länger als gewöhnlich in Eichelsbach verweilen und ging erst um Mitternacht durch den Forst nach Hobbach, um dort am Sonntag "Frühkirch" zu halten. Da, wo die Wege über Kreuz laufen, trat eine unbekannte Gestalt auf ihn zu und fragte: "Wer bist du?" Geistesgegenwärtig erwiderte der Kaplan: "Ich bin ein Kind des Lichtes." Worauf die fremde Stimme entgegnete: "Das war dein Glück, sonst hätte ich dir das G'nick zerbrochen." Alle Spuk war sodann verschwunden. (Quelle "Spessartvolk Sitte und Brauch" von Valentin Pfeifer 1929).