Saga und Tributebands am Beavers in Erlenbach

Mit der 1977 ge­grün­de­ten, ka­na­di­schen Rock­band Sa­ga steht ein ech­tes Kon­zert­high­light in un­se­rer Re­gi­on be­vor: Die Grup­pe tritt am Sams­tag, 23. Ju­li, auf dem Au­ßen­ge­län­de des Er­len­ba­cher Mu­sik­clubs Bea­vers im Rah­men des dies­jäh­ri­gen Open Air Som­mers auf. Da­mit ist es Club­be­t­rei­ber Chri­s­toph Rei­chel-Dit­tes und sei­nem Team er­neut ge­lun­gen, ei­ne ech­te Grö­ße der in­ter­na­tio­na­len Mu­sik­sze­ne in den Land­kreis zu ho­len.