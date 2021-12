Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Saga kommt als Top-Act zum Beavers-Open-Air im Juli 2022

Aktion: Karten- und Gutscheinverkauf in Erlenbach

Erlenbach a.Main 17.12.2021

Die kanadische Band Saga ist Top-Act beim Beavers-Open-Air 2022. Foto: Jessie Wright

Die kanadische Rockband, die schon in den 1980er und 1990er Jahren vor allem und Deutschland und Schweden große Erfolge feierte, füllt immer noch die großen Hallen. Die geplante Sommertour 2020 wurde auf 2022 verschoben und die meisten deutschen Stationen sind bereits ausverkauft.

Saga-Frontman Michael Sadler ist über die neue Erfolgswelle nicht einmal überrascht: »Es scheint, dass unsere Musik auf einmal wieder von Vielen entdeckt und gewürdigt wird. Wahrscheinlich liegt das daran, dass wir noch nie so gut waren.«

Der Online-Vorverkauf für das Konzert am 23. Juli 2022 auf dem Beavers-Gelände in Erlenbach ist bereits gestartet. Tickets gibt es aber auch bei der Karten- und Gutscheinaktion am Samstag, 18. Dezember, von 10 bis 14 Uhr im Beavers. Dabei gibt's auch Karten für allen anderen, bereits feststehenden Konzerte des Beavers im kommenden Jahr und Gutscheine - die sind mehr als nur ein Weihnachtsgeschenk. Sie sind auch Unterstützung für den Club und die Musikszene, die wieder einmal besonders von den Coronabeschränkungen betroffen ist.

bInfos zum Saga-Konzert und Beavers-Programm https://www.beavers-music.de

kü