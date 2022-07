Saga beschenkt Fans im Beavers

Ei­ne enor­me Spiel­f­reu­de, en­ga­gier­te In­ter­ak­ti­on mit den Fans vor und als Mu­si­ker un­te­r­ein­an­der auf der Büh­ne so­wie ei­ne Viel­zahl an großar­ti­gen Songs im Ge­päck: Die ka­na­di­sche Rock­le­gen­de Sa­ga hat mit ih­rem Auf­tritt am Sams­ta­g­a­bend beim Open-Air-Som­mer im Er­len­ba­cher Bea­vers un­zäh­l­i­ge Fans über­zeugt. Vie­le von ih­nen ka­men aus der Re­gi­on, ei­ni­ge aber auch von weit her - zum Bei­spiel aus Ber­lin oder so­gar aus dem be­nach­bar­ten Aus­land.