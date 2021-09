»Sag mal, wo ist die Toilette?«

Eva T. aus Miltenberg gibt anlässlich Demenzwoche Einblick in die belastende Situation von pflegenden Angehörigen

Demenz ist ein komplexes Krankheitsbild. Eben darum ist die Pflege für Angehörige so belastend.

Rund um die Uhr im Einsatz

Demenzkranke benötigen meist noch mehr Hilfe als Menschen, die zwar pflegebedürftig, aber geistig gesund sind. »Wenn meine Mutter nicht in der Tagespflege ist, bin ich quasi rund um die Uhr für sie im Einsatz«, schildert Eva T., Sie ist gelernte Krankenschwester, die derzeit nur halbtags arbeitet. Nach ihrer Mutter im Nebenhaus zu schauen, ist das Erste, was die 47-Jährige morgens nach dem Aufstehen tut. Eva T. kauft für die Seniorin ein, kocht für sie. Nicht selten wird sie nachts vom Bewegungsmelder auf dem Flur nebenan alarmiert. Dann steht sie auf, um nachzusehen, ob bei ihrer Mutter alles in Ordnung ist.

Schnell mal zum Discounter zu gehen, um Milch oder Brot zu holen, das schafft Eva T.s Mutter längst nicht mehr. An manchen Tagen hat sie sogar vergessen, wo die Toilette in ihrer Wohnung ist und klingelt bei der Tochter, um nachzufragen. »Oft gibt es keine einzige Stunde am Tag, an der ich nicht irgendetwas für meine Mutter tue«, sagt Eva T., die sich neben Pflege und Beruf noch um zwei kleine Kinder kümmert.

Gute und schlechte Tagen

Für einen Demenzkranken ist es auch schwierig, jeden Tag seine Arznei einzunehmen. Eva T.s Mutter muss viermal täglich Tabletten schlucken. Ohne die Tochter ginge das nicht. »Manchmal nimmt sie die Tabletten ein, wenn ich anrufe«, erzählt Eva T. Doch das hängt von der Tagesform ab. Ist die Mutter einmal besser drauf, fragt sie auch nicht dauernd dasselbe. Und findet den Weg zum WC. An anderen Tagen ist sie so schlecht beieinander, dass sie ihre Tochter nicht erkennt. »Das war zweimal der Fall«, schildert Eva T. All dies belastet. Und wäre noch viel schlimmer, gäbe es nicht zumindest dreimal in der Woche die Tagespflege.

Lange Suche nach Unterstützung

Nun klingen die aktuellen Corona-Prognosen nicht sehr ermutigend. Muss die Tagespflege im Herbst womöglich wieder schließen? »Darüber will ich gar nicht nachdenken«, sagt Eva T.. Die Corona-Krise hat sie schon genug gebeutelt. Als ihre Mutter im Herbst 2020 plötzlich massiv abbaute, suchte sie zwei Monate lang vergebens nach Unterstützung durch eine Sozialstation oder Tagespflege. Überall hörte sie, es gäbe keine Kapazitäten. Oder man könne krisenbedingt niemanden aufnehmen. Erst im Januar wurde ein Platz in der Tagespflege frei.

Sitzt Eva T. abends auf dem Sofa, gehen ihr die verschiedensten Gedanken durch den Kopf. Etwa, ob man die Erkrankung der Mutter vielleicht doch früher hätte erkennen können. Dann hätte man vielleicht gegensteuern und den Verlauf verlangsamen können.

»Am meisten belastet mich, dass ich völlig hilflos dem Verfall zusehen muss«, sagt die Pflegerin. Der Unterschied zwischen dem, was ihre Mutter heute ist, und dem, was sie einst dargestellt hat, empfindet Eva T. als ungeheuer krass. Früher war ihre Mutter äußerst agil gewesen. Sie hatte sich in mehreren Vereinen engagiert, tausend Bekannte gehabt und geholfen, wo immer es nötig war.

Heute setzt kaum mehr jemand seinen Fuß über ihre Schwelle. Auch das zu sehen, ist für Eva T. bitter: »Wo sind denn all die Bekannten von damals plötzlich hin?« Zumindest jetzt sei es angesichts der Coronalage doch ungefährlich, mal vorbeizuschauen, im Hof mit der alten Frau zusammenzusitzen und zu plaudern. »An Dinge von früher erinnert sie sich ja noch sehr gut«, sagt Eva T.

Blick zurück mit Wehmut

Oft denk sie mit Wehmut an jene Zeiten zurück, als die Familienwelt noch in Ordnung war. Als der vor zwei Jahren plötzlich verstorbene Vater noch lebte. Und ihre Mutter einen klaren Kopf hatte. Was für schöne Geburtstage und Weihnachtsfeste hatte man damals miteinander gefeiert. All das ist passé und bröckelt von Monat zu Monat weiter ab. Denn die Krankheit verschlimmert sich schleichend und unaufhaltsam.

Zusätzlicher »Papierkrieg«

Dass man als Angehörige oft gewaltige Anstrengungen unternehmen muss, bis man die Pflege organisiert hat, ist etwas, auf das Eva T. gern anlässlich der Demenzwoche aufmerksam machen möchte. »Ich kämpfte zum Beispiel ein halbes Jahr lang wie eine Löwin dafür, dass meine Mutter einen angemessenen Pflegegrad bekommt«, berichtet sie. Nach der ersten Begutachtung erhielt die Seniorin lediglich Pflegegrad 1: »Ich legte insgesamt drei Mal Widerspruch ein.« Es sei einfach unsäglich, so Eva T., dass man als pflegende Angehörige zusätzlich zu den immensen emotionalen und zeitlichen Belastungen auch noch »Papierkrieg« führen müsse.

Hintergrund: Bayerische Demenzwoche Vom 17. bis 26. September findet die zweite bayerische Demenzwoche statt. Sie ist Teil der Bemühungen des Freistaats, die Gesellschaft demenzfreundlicher zu gestalten. Nach Auskunft des Gesundheitsministeriums leben derzeit über 240000 Menschen mit Demenz im Freistaat. In der Gruppe der über 90-Jährigen weist heute mehr als jeder Dritte demenzielle Symptome auf. Hochrechnungen zufolge wird es 2030 voraussichtlich 300000 Betroffene geben. pat