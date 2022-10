Sängerbund will Kinder begeistern

Soziales: Rückgang der Mitgliederzahlen bei Gesangsvereinen um 20 Prozent - Neuwahlen zeugen von Kontinuität

Bürgstadt 09.10.2022 - 20:04 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Frisch gewählt: Das Präsidium des Maintal Sängerbunds. Foto: Hein Linduschka

Singen ist und bleibt wichtig.

Von Resignation war in der diskussionsfreudigen, aber sehr geschlossenen dreistündigen Veranstaltung mit Neuwahlen keine Spur festzustellen. Im Gegenteil: Die Wahl der acht Mitglieder im Präsidium war im Vorfeld vorbereitet, alle Nominierten wurden ohne Gegenkandidaten oder ohne Gegenstimmen in ihre Ämter gewählt. Nur das Amt des Schriftführers konnte wegen eines kurzfristigen Rückzugs am Samstag nicht besetzt werden. Das Präsidium wurde beauftragt, für eine kommissarische Besetzung zu sorgen.

Zusammenhalt stärken

Im Sängerbund ist Kontinuität angesagt: Fünf der bisherigen Präsidiumsmitglieder führen ihre Ämter weiter. Almut Lang, bisher Jugendreferentin, wird zur neuen Vizepräsidentin. Ihr bisheriges Amt übernimmt nun Rebecca Schmitt. Schmitt sagte: »Nach der langen Zeit der Einschränkungen ist es gerade jetzt wichtig, Kindern und Jugend?lichen ein attraktives Chorangebot zu unterbreiten und dabei auch neue Wege und Strukturen auszuprobieren.« Denn Singen gebe den Kindern Kraft und stärke den Zusammenhalt. Das Publikum quittierte das mit Applaus.

Die Geschäftsberichte spiegelten die Probleme in den »drei turbulenten Jahren«, wie der alte und neue Präsident Hermann Arnold sagte. Er erntete viel Zustimmung für seine Bemerkung, dass so manche politische Entscheidung in Coronazeiten alles andere als konsequent und nachvollziehbar war. Allerdings lobten er und der alte und neue Schatzmeister Werner Heun die Bereitschaft des Freistaats Bayern, die Chöre und auch den MSB finanziell in der Krise möglichst gut zu unterstützen. So sieht es auch mit den Finanzen des Verbands aktuell gut aus.

Der MSB setzt sich nun einen kraftvollen Wieder- und Neustart zum Ziel. Beispiele dafür seien das Chorfestival im Landkreis Aschaffenburg im Oktober 2023, die Unterstützung des internationalen Chorfestivals im Landkreis Miltenberg im kommenden Jahr und intensive Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Es gebe zudem Anstrengungen, Kinder und Jugendlichen wieder für das gemeinsame Singen zurückzugewinnen. Miltenbergs Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) und Bürgstadts Bürgermeister Thomas Grün (UWG) sprachen in Grußworten dem Main?tal Sängerbund Mut auf dem Weg zu.

HEINZ LINDUSCHKA

Hintergrund: Maintal Sängerbund 1858 Auf der Versammlung des Maintal Sängerbunds in Bürgstadt wurde das Präsidium für die drei kommenden Jahre gewählt - jeweils einstimmig: Präsident Hermann Arnold; Vizepräsidenten Almut Lang (neu) und Dr. Helmut Kaltenhauser; Geschäftsführerin Bettina Wagner; Jugendreferentin Rebecca Schmitt (neu); Medienreferent Oliver Zahn; Gema-Referentin Vera Zöller; Schatzmeister Werner Heun. Der Posten der Schriftführerin konnte noch nicht besetzt werden. Die Versammlung beauftragte einstimmig das Präsidium, nach einer kommissarischen Besetzung zu suchen. Der MSB, die Dachorganisation der Gesangvereine im westlichen Unterfranken, ist ein Verband mit Sitz in Aschaffenburg. Gegründet wurde er 1858. 2019 waren fast 10.500 Sänger aus allen Altersschichten im Verband vertreten. Aktuell ist die Zahl auf 8.160 gesunken - also um gut 20 Prozent. Der MSB versteht sich als Ansprechpartner und Vertreter für seine Chöre, Gesangvereine und den Chorgesang. Er ist Mitglied im Bayerischen Musikrat und im Deutschen Chorverband. Der Verband untergliedert sich in sieben Sängerkreise: Alzenau, Aschaffenburg, Lohr, Miltenberg, Obernburg, Schöllkrippen und Untermain mit insgesamt 175 Vereinen. Das reicht von 45 Vereinen im Sängerkreis Obernburg bis zu acht Vereinen im Sängerkreis Untermain. ()