Serie: Sabine und Michael Hofmann haben einen Garten voller Erinnerungen

Wohlfühlort hinterm Haus in Rück-Schippach

Die Hofmanns haben das gelagerte Holz zum Blickfang gemacht. Nun steht es als Haus mitten im Garten. Sabine und Michael Hofmann mit Hund Sherlock im heimischen Garten. Am Baum lehnt ein Erinnerungsstück: Das Fahrrad von seinem Vater Otto Hofmann.

Ein großes Schwimmbecken, eingerahmt mit Thuja-Hecken oder der Nutzgarten in der hinteren Ecke - so gibt es den Garten heute nicht mehr. »Es war ziemlich verwildert«, erinnert sich Ehepaar Hofmann. Nach und nach wurde auf der Gartenfläche, des Elternhauses von Michael Hofmann, alles verändert. So entstand ein Familiengarten auf zwei Ebenen, der mit Erinnerungsstücken eine eigene Geschichte erzählt.

Schon vor dem Haus ist der alte Brunnen, mit einer Höhe von 3,40 Metern, ein Blickfang. Einst stand dieser in der Obernburger Römerstraße, bis er von der damalig selbstständigen Gemeinde Schippach erworben wurde. Vor Hofmanns Scheune stand der Dorfbrunnen, bei dem sich alle Wasser holten. Durch den Straßenausbau 1959 musste er weichen, ging beim Abbau zu Bruch - Otto Hofmann lagerte die Stücke in der Scheune. Mittlerweile liebevoll hergerichtet, durch nachgegossene Gussteile vervollständigt und gestrichen, erinnert er im Vorgarten an die frühere Zeit.

Alte Scheunen-Steine

»Alle Sandsteine stammen von der Scheune«, erzählt Michael Hofmann. Beim damaligen Hausbau musste die Scheune weichen. Die Steine wurden gelagert und sind heute als Mauer, Grillecke oder Beetumrandungen zu finden. Am großen Kirschbaum lehnt ein altes Fahrrad von Michael Hofmanns Vater. »Es ist eine Erinnerung an Opa Otto«, so Sabine Hofmann. Mittlerweile ist es mit der Natur eins geworden und fügt sich nostalgisch in den Garten ein.

Neben einer alten Badewanne und Straßenlaternen gibt es weitere Erinnerungsstücke zu entdecken. Heute wird im Schwimmbad nicht mehr geschwommen - das Becken wurde zu einem belebten Teich umfunktioniert und dient als Wasservorrat. Eingerahmt von Pflanzen, einem Holzsteg mit Wasserpumpe und Seerosen ist er ein Zuhause für Goldfische und verschiedene Wassertiere geworden. Auch der Fischreiher hat vom Feuchtbiotop der Hofmanns Wind bekommen und setzt hin und wieder zur Landung an, um etwas abzugreifen.

Lebensraum für Tiere

Auf der Bank am heimischen Gewässer lässt es sich aushalten: »Im Sommer sitzen wir oft hier und trinken ein Feierabendbier«, verrät Sabine Hofmann. Auch Hund Sherlock ist gerne im Garten dabei, sowie zahlreiche Tiere wie Vögel, Fledermäuse, Eichhörnchen bis zu Libellen.

Ein Kräuterbeet hat auf der oberen Ebene seinen Platz. Rundherum findet sich im Garten von Fingerhut, Maiglöckchen, Mohnblumen, Vergissmeinnicht, Katzenminze, Sonnenblumen bis hin zu Harlekinweide, Kirschbaum und verschiedenen Rosenarten allerlei. Die Kletterrose hat den Weg bis zum Balkon erklommen und ziert das Geländer.

Vom Balkon aus genießen die Hofmanns den Blick über den gesamten Garten. »Es ist unser Freilicht-Wohnzimmer«, so die 53-Jährige über den Garten. An vielen Ecken ist Dekoration wie Rost- oder auffällig Edelstahlelemente zu finden. Diese macht der Hausherr selbst: »Alles mehr oder weniger aus Schrott gemacht«, erzählt er. Ob Winkelstütze oder als Pflanzenranke - sie haben neben dem dekorativen auch einen hilfreichen Zweck. Viele seiner Edelstahl-»Stecken« werden nachhaltig mit anderen alten Gegenständen kombiniert. So erstrahlt auch ein altes Pumpenzahnrad - auf dem Stecken - wie eine Sonne.

Ein weiterer Hingucker ist das gelagerte Brennholz, aus dem in zwei Tagen ein dekoratives Holzhaus entstand: ihre Idee, seine Umsetzung (siehe »Lesertipp«). Die Arbeit im Garten wird sich mit Tochter Anna und Schwiegersohn Daniel Wießler geteilt. Alles läuft hier Hand in Hand. Für die Hofmanns ist der Garten ein Rückzugsort, der Entschleunigung schafft und nicht mehr wegzudenken ist.

Nächste Folge: Tanja Sendel und Torsten Klapproth in Kleinheubach

Christin Reiter

Lesertipp: Haus aus Brennholz in fünf Schritten Wer aus seinem lagernden Holz einen Hingucker machen möchte, braucht folgende Sachen: Mindestens vier Ster Holz, Holzlatten für das Fenster, vier gleichlange, dickere Holzlatten für die äußere Stabilität, Draht, Pflastersteine, Blechdach oder Ziegel und die Lust an einem neuen DIY-Projekt. Los gehts: 1. Mit den Pflastersteinen ein Fundament schaffen, damit das Holz vom Boden Abstand hat und nicht fault. Alternativ dient auch Holz. 2. Seitlich je zwei dickere Holzlatten in die Erde stecken und mit der Gegenseite durch Draht verbinden. So entsteht ein Rahmen, der stabilisiert. 3. Das Holz stapeln. 4. Das Rahmenfenster wird aus Hölzern zusammengeschraubt und auf der gewünschten Höhe platziert. Dann fleißig weiter stapeln. 5. Am Schluss kommt die Abdeckung als Dach drauf (Blech, Ziegel oder Folie). Das Häuschen beliebig dekorieren und daran erfreuen.