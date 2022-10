Randnotizen: Runterladen und ausfüllen

Georg Kümmel glaubt nicht, dass die digitale Verwaltung den Bürgern nützt

Doch die ohnehin nur schwache Hoffnung, dass die viel beschworene Verwaltungsdigitalisierung uns Bürgern den Umgang mit Ämtern und Behörden erleichtert oder wenigsten beschleunigt, hat wegen »Elster« einen deutlichen Dämpfer erhalten.

Statt Fußmarsch zum Amt nur ein paar Klicks im Internet und schon sind sind Geburtsurkunde oder Führerschein beantragt eingereicht - das ist das Versprechen. Doch die Digitalisierung stockt, gerade in Bayern. Dabei hatte man hier eine geniale Idee zu Beschleunigungs. 24 Landratsämter erklärten sich bereit, stellvertretend bestimmte Verwaltungsdienstleistungen zu digitalisieren. Bad Tölz-Wolfratshausen beispielsweise den Jagdscheinantrag, andere den Bestellschein fürs Wunschkennzeichen oder den elektronischen Bauantrag.

Stumpfes Werkzeug

An diesem »digitalen Werkzeugkasten« der Kollegen verzweifelt jetzt die IT-Abteilung des Miltenberger Landratsamtes, weil - laienhaft gesprochen - der Hammer ohne Stiel und die Säge stumpf ausgeliefert worden war.

Viel fachkundiger erläutert die Schwierigkeiten beim Anpassen der »XIMA-Formcycle-Services« an die Miltenberger Bedürfnisse der Digitalisierungsmanager der Kreisverwaltung, Thomas Belz. So muss er für die »vermeintliche EFA-Toolbox« nicht nur eine umfangreiche eigene Entwicklungsumgebung einrichten, sondern auch noch »regelmäßig Change-Requests« vornehmen, und beachten, ob sie »intern oder extern getriggert« sind. Außerdem fordere »Stufe 1 der DSGVO« für die Übermittlung an die Bürger eine »FTAPI-Verschlüsselung«, deren Handhabung, so Belz warnend, »nicht ganz trivial« sein wird. Immerhin verspricht er den Bürgern dabei Unterstützung.

Die bereits erwähnte Grundsteuererklärung lässt solchen amtlichen Hilfeversprechen eher skeptisch entgegensehen. Hier gibt es zum Hauptvordruck und den fünf Anlagen jeweils Anleitungen damit der Grundbesitzer beurteilen kann, ob er das Formular als Teil einer Erben-, Arbeits- oder Grundstücksgemeinschaft ausfüllen muss. Falls er nicht sogar einer Bruchteilsgemeinschaft angehört. Übrigens: Den Grundsteuererklärungs-Antrag gibt's auf der Homepage der Bayerischen Staatskanzlei. Aber nicht wirklich digital, sondern als PDF. Zum Herunterladen und handschriftlich ausfüllen.

Die Digitalisierung ist ein großes Thema in den Rathäusern und im Landratsamt. Bis Ende des Jahres sollen Bund, Länder und Kommunen möglichst viele Leistungen digital anbieten. Foto: Sylvia Schubart-Arand Georg Kümmel