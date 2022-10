Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Rundgang durch frisch sanierte Stadtprozeltener Henneburg

Vertreter des Bauamts und der Gemeinde zeigen, was sich alles verändert hat

Stadtprozelten 14.10.2022 - 09:00 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Vor dem Haupttor der Henneburg (von links): Christian Geißler und Daniela Kircher vom Staatlichen Bauamt Aschaffenburg sowie Stadtprozeltens zweiter Bürgermeister Walter Adamek. Aussicht vom großen Bergfried auf den kleineren Bergfried und das Maintal. Ein Blitzableiter wurde auf dem großen Bergfried angebracht. Neue Schilder liefern Infos für Besucher der Burg. Zäune wie dieser sichern die Burg für Besucher ab.

3,1 Millionen Euro kostete die Sanierung, die das Staatliche Bauamt Aschaffenburg umsetzte. Den Auftrag dafür erteilte der Bauherr, die Immobilien Freistaat Bayern. Sie verwaltet den Betrieb und die Nutzung der Ruine für die Öffentlichkeit. Bereits 2016 war die Maßnahme vom Bayerischen Landtag beschlossen worden.

Jetzt, einige Monate nach der Fertigstellung der Sanierung im Mai dieses Jahres, zeigen Vertreter des Staatlichen Bauamts und der zweite Bürgermeister Stadtprozeltens, Walter Adamek, was sich an der Burg alles verändert hat. Adamek ist mit von der Partie, weil die Immobilie Freistaat Bayern die Burg an die Gemeinde Stadtprozelten verpachtet hat.

Krächzen der Dohlen

Bereits am Eingang der Burg, wo sich Bogenschützen in einer kleinen Holzhütte für einen 3D-Parcours eintragen können, ist das Krächzen der Dohlen zu hören. Sie kreisen um die Bergfriede. »Die Dohlen gibt es nur hier«, erklärt Adamek. »Sie haben hier ihren Lebensraum und Brutmöglichkeiten, sind ungestört.«

An den Wänden der Burg wurden Fledermaus- und Vogelkästen angebracht.

Daniela Kircher macht außerdem auf graue Kästen an der Burgmauer aufmerksam. Hier finden Fledermäuse Unterschlupf. Kircher ist Fachbereichsleiterin Hochbau im Staatlichen Bauamt Aschaffenburg und stellvertretende Amtsleiterin. »Artenschutz war für uns ein sehr großes Thema«, erklärt sie. »Das hat dazu geführt, dass wir die Bauabschnitte entsprechend der Brutzeiten oder der Ruhezeiten der Tiere einstellen mussten.«

Insgesamt gab es fünf Bauabschnitte, ein Biologe aus Bessenbach (Kreis Aschaffenburg) beriet das Bauamt beim Thema Artenschutz. So wurden im Laufe der Sanierung auch künstliche Löcher im Mauerwerk erzeugt, um Quartiere für Fledermäuse, Schwalben und andere Vögel herzustellen. Beim Bau kam es generell aber auch auf die Witterung an. In kalten Perioden konnte nicht gearbeitet werden.

Auf dem großen Bergfried der Henneburg (von links): Christian Geißler und Daniela Kircher vom Staatlichen Bauamt Aschaffenburg sowie Stadtprozeltens zweiter Bürgermeister Walter Adamek.

Christian Geißler, Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt, schildert, wieso die Burgruine saniert werden musste: »Der Freistaat Bayern hat für seine Kulturgüter eine baukulturelle Sanierungsverpflichtung.« Anfang der 2010er Jahre beurteilten Experten deswegen die Bausubstanz. »Hauptanlass war die Substanzerhaltung der Mauern«, so Geißler. Es fiel aber auch auf, dass der Bereich des Bergfrieds gefährdet war. Er wies markante vertikale Risse auf, die - wie man mit der Zeit herausfand - durch einen Blitzeinschlag entstanden waren.

Aufzug für Materialien

Die Planungen übernahm ein Würzburger Ingenieurbüro. Während der Bauphase stand ein Gerüstturm rechts vom Eingang der Burg. Darin befand sich ein Aufzug, mit dem die Materialien nach oben transportiert werden konnten. »So wurden wesentliche Wegstrecken gespart«, sagt Geißler. Es wurden Geländer und Absturzsicherungen angebracht und Tore eingebaut, um Besucherströme besser regeln zu können. Auch eine neue WC-Anlage entstand. »Viele Mauerteile wurden vom Wuchs befreit, denn durch Wurzeln passieren große Schädigungen«, erklärt Kircher.

Schilder weisen darauf hin, den Bergfried bei drohendem Gewitter nicht zu betreten.

Ebenfalls angebracht wurden Schilder, die davor warnen, die Bergfriede bei einem drohenden Gewitter zu betreten. Trotz neuen Blitzableitern ist dies immer noch sehr gefährlich. Walter Adamek erinnert sich an einen Vorfall aus den 1970er Jahren, bei denen zwei Personen durch einen Blitzschlag auf dem kleineren Bergfried ums Leben kamen.

Wissenswertes zu Naturthemen

Auf dem Gelände der Burgruine finden sich nun auch Infotafeln, die mit verschiedenen Farben gestaltet sind. Grüne Überschriften weisen auf Wissenswertes rund um Naturthemen hin, blaue Tafeln liefern geschichtliche Informationen. Aber auch über Sagen rund um Stadtprozelten können sich Besucher einlesen.

Christian Geißler lobt, dass alle Beteiligten bei der Sanierung hervorragend zusammengearbeitet hätten. Er betont auch, dass die Maßnahme zeitgerecht und ohne Mehrkosten abgeschlossen werden konnte. »Der Bergfried ist das Aushängeschild«, so der Abteilungsleiter. »Aber wir sind als umsetzende Behörde sehr stolz auf die Gesamtmaßnahme. Es ist eine schöne Sache, wenn man so ein Bauwerk erhalten darf.«

Blick auf den großen Bergfried.

Für den zweiten Bürgermeister war die Sanierung von großem Interesse für die Stadt: »Die Burg hat eine große Bedeutung, weil sie weithin sichtbar ist. Wir wollen insgesamt die Stadt beleben.« Dazu zählt auch die Inbetriebnahme der Burgschänke, die fürs nächste Jahr geplant ist. Denn die Gemeinde Stadtprozelten hat einen Teil der Burg an einen Unterpächter weitervermietet. Dieser betreibt den Bogenparcours und will in Zukunft die Schänke mit Biergarten im Außenbereich der Vorburg öffnen.

Fest nachholen

Eigentlich hatte Stadtprozelten die Wiedereröffnung der Burg am 24. und 25. September mit einem Fest feiern wollen. So wurde es auch im Juli im Südspessart-Amtsblatt angekündigt. Doch dafür hätte es ein Sicherheitskonzept gebraucht, das nicht rechtzeitig erstellt werden konnte, so Adamek. Das Fest soll im kommenden Jahr nachgeholt werden.

Ab Mitte Oktober ist die Henneburg nicht mehr komplett öffentlich zugänglich. Aus Witterungs- und Gründen des Artenschutzes ist der innere Burgbereich bis Mitte März kommenden Jahres geschlossen. Interessierte können dann zum Beispiel wieder an einer Tour mit einer ausgebildeten Heimatführerin teilnehmen. Dieses Angebot sei in diesem Jahr »gut angenommen« worden, so Walter Adamek.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Geschichte der Burg Laut eines Presseberichts des Staatlichen Bauamts Aschaffenburg geht die Geschichte der Burg Prozelten, die Henneburg genannt wird, bis in die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts zurück. Damals sei sie als Grenzburg von den Schenken von Klingenberg gegründet worden. Von 1320 bis 1483 sei sie im Besitz des Deutschen Ordens gewesen. Der weitere Ausbau erfolgte als Mainzer Amtssitz, so der Pressetext weiter. Die Funktion als Amtssitz wurde aber später aufgegeben. Ab 1688 sei die Henneburg dem Verfall preisgegeben worden. Nach dem Übergang an das Königreich Bayern seien ab 1840 erste Erhaltungsmaßnahmen erfolgt. Bis in die 2000er Jahre hinein wurden immer wieder einzelne Bereiche bearbeitet und touristisch nutzbar gemacht, heißt es im Bericht. (juh)