Rund 30 Skelette im Boden der Lützel-Wiebelsbacher Kirche entdeckt

Grabungen: Handwerker machen außergewöhnlichen Zufallsfund - Vermutet werden sogenannte »Traufenkinder«

Lützelbach 24.08.2022 - 00:05 Uhr 1 Min.

Interessante Entdeckungen erklären, weshalb sich in diesen Tagen in der Lützel-Wiebelsbacher Kirche die Blicke auf den Boden richten. Über die Funde unterhalten sich (von links) Archäologin Silke Hesemann, Thomas Becker vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Nicole Braunwarth von der Bauabteilung der Landeskirche und Dekan Carsten Stein.

Wo vorher schaufelweise die Erde aus dem Boden der Kirche von Lützel-Wiebelsbach entfernt wurde, geschieht dies nun allenfalls noch in Löffelportionen. Die Anzahl lasse darauf schließen, so Bergmann, dass es keine Adligen oder Geistlichen sind, die hier einst an vermeintlich prominenter Stelle bestattet wurden. Hinweise versprechen die Forscher sich von dem Vorgängerbau, von dem auch etliche Relikte wie Grundmauern und der Fuß eines älteren Altares zum Vorschein gekommen sind. Dieser war kleiner als die heutige Kirche. Der inzwischen überbaute Bereich gehörte früher zum Außengelände. Und das war eben Friedhof, wie es auch bei der heutigen Kirche der Fall ist.

Wobei die Nähe zum Gotteshaus dann doch auch wieder eine Rolle gespielt haben könnte, wie Archäologe Thomas Becker vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen nun bei einem Ortstermin erläuterte. Oft nämlich wurden Kinder früher nahe der Kirche beigesetzt, damit auf ihre Gräber das Wasser vom Kirchendach fällt und sie so - welch bemerkenswerter Glaube - gleichsam etwas zusätzlichen Segen bekommen. Man nannte sie »Traufenkinder«.

Einige der Skelette sind klein

In der Tat seien einige der Skelette klein, wenngleich nicht alle, wird Becker zitiert. Ist alles vorsichtig freigelegt, werden die Funde dokumentiert und schließlich interpretiert. Wie und wo die Skelette anschließend dann wieder bestattet werden, sei noch offen. Am Ortstermin beteiligt waren auch Dekan Carsten Stein, Nicole Braunwarth von der Bauabteilung der Landeskirche sowie Mitglieder von Vorstand und Bauausschuss der Kirchengemeinde. Mehr erfuhren sie von den Archäologen der AAB-Archäologie (Berlin) unter der Leitung von Silke Hesemann und Joachim Juraszek.

Außer den Skeletten und den erwähnten Überresten vom Vorgängerbau traten weitere interessante Funde zutage. Hierzu zählen drei Münzen aus dem zJahrhundert und Keramikscherben, die allerdings nicht allzu alt sein dürften. Außerdem weisen Verkohlungsspuren im Innenfundamentbereich an der Nordseite der Kirche auf einen Brand hin. Ob dieser von einem Blitzeinschlag mit nachfolgendem Brand im Jahr 1860 herrührt, sei nicht sicher, indessen gut denkbar, schreibt Bergmann.

Anbau entsteht

An der Lützel-Wiebelsbacher Kirche entsteht ein Anbau, und im Zuge der Arbeiten wird auch im Inneren des Gotteshauses einiges getan. Zu dem geplanten finanziellen Aufwand hierfür kommen der Meldung nach nun die Kosten, welche durch die Verzögerung und die archäologischen Arbeiten entstehen. Die Evangelische Bergkirchengemeinde Lützelbach bangt nun deswegen um den gesamten Finanzierungsplan und hat deswegen einen Spendenaufruf getartet.

Weitere Informationen zum Spendenkonto: Gemeindebüro Tel. 06165 301677; E-Mail pfarramt_rimhorn_luetzelbach@t-online.de; Inetrnet: https://www.luetzelbach-evangelisch.de

Manfred Giebenhain