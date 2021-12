Rund 1000 Impfgegner gehen in Miltenberg auf die Straße

Größte Kundgebung seit Pandemiebeginn

Die Sorge vor einer Impflicht beschert den Kritikern der Corona-Maßnahmen Zulauf. So viele Teilnehmer wie in eineinhalb Jahren nicht, haben am Sonntag in Miltenberg gegen eine Impfpflicht und gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung demonstriert, darunter auch viele Familien.

Karsten Heinz, Einsatzleiter der Polizei, hat 760 Menschen gezählt, als der Zug losgelaufen ist. Unterwegs dürfte sich noch der eine oder andere Teilnehmer angeschlossen haben. Die aktuelle Diskussion um die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen und für die Bevölkerung allgemein hat der Bewegung deutlich Zulauf beschert, wie auch schon vor einer Woche bei einer ähnlichen Kundgebung in Aschaffenburg zu beobachten war.

Patricia Philipp hat im Vorfeld 200 Teilnehmer für die Veranstaltung angemeldet und war selbst von dem Zulauf überrascht. »Die Leute haben die Schnauze voll. Die Maßnahmen allgemein, die drohende Impfpflicht, das Kinder-Impfen.« Die Teilnehmer seien aus der ganzen Region: aus dem Kreis Miltenberg, aus Frankfurt, Offenbach, dem Odenwald. Ein Blick auf die Autokennzeichen auf den Parkplätzen rund um den Alten Bahnhof bestätigt das. Auch für Patricia Philipp waren ganz viele »neue Gesichter« unter den Demonstranten, »auch Geimpfte«, wie sie betonte.

Als einzige Auflage hatten die Teilnehmer die Vorgabe, 1,5 Meter Abstand einzuhalten. Darauf wiesen Ordner immer mal wieder hin, eingehalten wurde der Abstand nicht immer. Eine Maskenpflicht, wie sonst bei früheren Veranstaltungen, gab es nicht. Die Stimmung war friedlich. Es waren auch etliche Familien und Kinder unter den Teilnehmern. Gerade das Thema Kinderimpfung beschäftigt offenbar viele. Angeführt wurde der Zug, der mehrere hundert Meter lang war, von einem Plakat mit der Aufschrift »Hände weg von unseren Kindern«. Gerufen wurde unter anderem, unterstützt von einem Megafon: »Kinder stechen ist ein Verbrechen«.

Die Parolen standen oft auf selbst gemalten Pappkartons, aber auch auf gedruckten Plakaten, zum Beispiel der Partei »Die Basis«, die auch das Volksbegehren zur Auflösung des Bayerischen Landtags unterstützt hat. Auch Parolen wie »Widerstand« und »Wacht auf« waren unter den Rufen, die vom Megafon begleitet wurden. Die Parole »Wacht auf« richtet sich an die »Schlafschafe«, die den Vorgaben der Regierung folgen. Bei Neonazis ist »Deutschland, erwache!« eine gängige Parole. Auf einem Plakat war zu lesen »FAKE-BRD + Pandemie«. Reichsbürger zweifeln die Legitimität der Bundesrepublik an, sprechen deshalb von »Fake«.

Die Veranstaltung am Sonntag war als Spaziergang durch Miltenberg geplant. Start und Ziel war das Gelände am Alten Bahnhof. Es kam zeitweise zur Sperrung der Miltenberger Durchgangsstraßen Mainstraße und Mainzer Straße mit Verkehrsbehinderungen. Zu Beginn und zum Ende sang eine Sopranistin Lieder aus dem kirchlichen Bereich - »Amazing Grace« und »Ave Maria«. Für Passanten in der Innenstadt war der Protestmarsch nicht zu übersehen. »Das werden immer mehr«, sagte eine Frau. »Die sind irgendwann mal falsch abgebogen«, sagte ihr Begleiter.

Am Sonntag vor zwei Wochen waren laut Polizei 280 Teilnehmer anwesend. Auch das waren schon deutlich mehr als die eineinhalb Jahre zuvor. Zu der Veranstaltung wurde im Messengerdienst Telegram auf den Kanälen von »Wir stehen auf MIL« (854 Mitglieder und 336 Mitglieder, Stand 19. Dezember) und den »Freiheitsboten Miltenberg« (300 Mitglieder) aufgerufen. Ziel der Gruppe »Wir stehen auf MIL« ist demnach »die Rücknahme aller Maßnahmen im Umfeld von Corona«.

Auf Telegram wurde die Zahl der Teilnehmer gefeiert: »Mega, wie der Widerstand wächst«, heißt es. In der Telegram-Gruppe ist von 2000 bis 3000 Teilnehmern die Rede. Wie bunt der Teilnehmerkreis war, zeigt sich an Plakaten wie »Ohne Gentechnik«, »Gemeinsam gegen die Spaltung« oder »Meine Tochter geb ich nicht! God save us«. Einige wenige Teilnehmer trugen Militärbekleidung. In Miltenberg finden seit eineinhalb Jahren im Zwei-Wochen-Rhythmus solche Kundgebungen statt - mit unterschiedlichen Veranstaltern. Zu Beginn der Pandemie hatten sich Patricia Philipp und Mitglieder des Impfkritischen Gesundheitsstammtisches abgewechselt. Im Herbst 2020 haben sich die »Freiheitsboten« zusammengetan. Sie sind aus einem »Querdenker«-Ableger entstanden. Im November 2020 wurde in der Gruppe offen und unwidersprochen für Hitlers »Mein Kampf« geworben.

Ende 2020 hatte sich als Reaktion auf die zunehmende demokratiefeindliche Ausrichtung der Gruppen das Bündnis »Miteinander MIL« (708 Abonnenten auf Facebook) gegründet.

