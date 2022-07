Rummel, Messe und Händler

Erbacher Wiesenmarkt: Umfangreiches Angebot und Programm vom 23. bis 31. Juli in der Odenwälder Kreisstadt

Erbach 19.07.2022

Fahrgeschäfte auf dem Erbacher Wiesenmarkt

Offiziell eröffnet wird der Wiesenmarkt am Samstag, 23. Juli, um 16 Uhr mit der traditionellen Zeremonie auf dem Balkon von Schloss Erbach, ehe sich der Wiesenmarkt-Umzug mit rund 50 Startnummern vom Marktplatz auf den Weg zum Festgelände macht. Dort nimmt der hessische Ministerpräsident Boris Rhein als Ehrengast in der Erbacher Wiesenalm den Bieranstich vor.

Rummel und Händler

Auf dem rund 60.000 Quadratmeter großen Festgelände sorgen laut Ankündigung über 90 Schausteller mit ihren Fahrgeschäften für eine Mischung aus Spaß, Nervenkitzel, Gruseln und Staunen. Neu mit dabei sind demnach heuer unter anderem das Rundfahrgeschäft »Commander«, der 55 Meter hohe »XXL Racer«, die Simulationsanlage »Pirates Adventure« und die rasante Achterbahn »X-Racer«. Für Kinder sind die Achterbahn »Silber-Mine« und drei weitere Kinderfahrgeschäfte aufgebaut sowie gemeinsam mit Erwachsenen die Klassiker Autoscooter und Wellenflieger. Besonderes Highlight ist laut Stadt das neue 45 Meter hohe Riesenrad von Willenborg mit geschlossenen Gondeln.

Weniger turbulent geht es auf den Wegen zu, an denen rund 120 Händler Nützliches und Erfinderisches anbieten. Zu finden ist zudem eine reiche Auswahl an Getränken und Speisen - auch aus Erbachs Partnerstädten.

Die Südhessen-Messe mit einem breiten Angebot an Fahrzeugen und landwirtschaftlichen Geräten, Rasenmähern und Gartenmöbeln, Küchenhilfen und vielen weiteren Innovationen ist fester Bestandteil des Erbacher Wiesenmarkts. Die Aussteller präsentieren in zwei Hallen und auf dem 12.000 Quadratmeter großen Außenbereich ihre Produkte und Neuheiten.

Ergänzt wird das Markttreiben von einem umfangreichen Rahmenprogramm, das täglich Highlights parat hält. Auftakt ist am 22. Juli um 22.30 Uhr das von der Stadt Erbach veranstaltete Eröffnungsfeuerwerk unter dem Motto »Italien«. Am Sonntag, 24. Juli, können sich Glückspilze der Karten-Verlosung auf das Frühstück im Riesenrad freuen. Um 10 Uhr findet am gleichen Tag der ökumenische Marktgottesdienst auf der Erbacher Wiesenalm statt. Und: Der Odenwälder Reiter-Verein richtet ein großes Reit- und Springturnier von Freitag bis Montag, 22. bis 25. Juli, aus.

Am Montag und Dienstag, 25. und 26. Juli, können Neugierige Wissenswertes auf Backstage-Touren erfahren (Tickets werden verlost). Vormittags ist ein Seniorenfrühshoppen angekündigt, am Abend die »Ladies Night«, bei der auch Männer in Frauenkleidern die Überraschungen miterleben dürfen, die der Abend verspricht.

Spielfest und Familientag

Am Mittwoch, 27. Juli, steht ein großes Kinderspielfest und am Donnerstag, 28. Juli, ein Familientag mit Preisvergünstigungen an allen Fahrgeschäften und Ständen auf dem Programm. Am Mittwochabend organisieren die Marktbeschicker zur Halbzeit des Wiesenmarkts ein prächtiges Brillant-Feuerwerk.

Am Freitag, 29. Juli, startet um 11 Uhr der 5. Wiesenmarkt-Scooterball-Cup, bei dem mit Autoscooter eine Art Fußballturnier gespielt wird. Weiteres Highlight für Pferdefreunde ist am Sonntag, 31. Juli, ab 14 Uhr das hochkarätig besetzte Galopp- und Trabpferderennen des Odenwälder Rennvereins.

Hintergrund Das ausführliche Programm und weitere Informationen zum Wiesenmarkt sind auf der Homepage der Stadt Erbach (www.erbach.de) und auf der Facebook-Seite sowie auf der Instagram-Seite des Wiesenmarkts zu finden. Öffnungszeiten Festplatz: Täglich von 11-3 Uhr Ende am letzten Markt-Sonntag um 24 Uhr Händlerstraßen: Täglich von 11-23 Uhr Messehallen der Südhessen Messe: Montags bis samstags 13-22 Uhr Sonntags 11-22 Uhr Freigelände der Südhessen Messe: Täglich von 11-20 Uhr Beginn in allen Marktbereichen am ersten Freitag um 15 Uhr Parkplätze & ÖPNV: Für die Marktbesucher stehen rund um das Festgelände Parkplätze in ausreichender Zahl zur Verfügung; Autofahrer folgen der entsprechenden Beschilderung. Der Bahnhof liegt etwa 10 Gehminuten vom Marktgelände entfernt. Odenwaldmobil bietet außerdem umfangreiche Bus-Sonderverkehre an, für die die Nutzung der bundesweit gültigen 9-Euro-Tickets möglich ist.