Ruiniert ein Solarpark Mömlingens Landschaft?

Erneuerbare Energien

Mömlingen 09.08.2021 - 17:09 Uhr Kommentieren 5 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mömlingen, Lichte Platte: Gegen die Pläne für einen großen Solarpark erheben sich Gegenstimmen, u.a. von Wolfgang Hartmann.

Auf der Anhöhe »Lichte Platte« will die Gemeinde mit der Main-Spessart-Solar auf 16 Hektar eine Photovoltaik-Anlage errichten. Für Hartmann und seinen Mitstreiter Wolfgang Fritz ist das ein »massiver Eingriff in die Landschaft«.

Wolfgang Hartmann steht auf der Anhöhe »Lichte Platte«, unter ihm sind erst geerntete Felder zu sehen, dann die Häuser Mömlingens. Der 72-Jährige deutet auf die Landschaft hinter seinem Heimatort: »Von hier oben sieht man wunderbar in Täler wie bei Wald-Amorbach hinein, man sieht die Breuburg und da hinten« - Hartmann zeigt auf einen Berg hinter der Burg, deren flache Kuppe am Horizont verblasst - »das ist die Neunkircher Höhe.« Es handelt sich um einen über 600 Meter hohen Berg im Odenwald, der in Luftlinie rund 30 Kilometer entfernt liegt.

Besondere Aussicht erhalten

Hartmann sagt: »Im Kern geht es uns darum, diese besondere Aussicht zu erhalten.«

Was ihm diese Aussicht vergällen soll, könnte zu Hartmanns Füßen entstehen. Da stehen Getreidestoppel unterhalb des asphaltierten Wegs, der hier in einem Bogen verläuft. Die Felder unterhalb des Höhenwegs will die Gemeinde pachten. Auf einer Strecke von knapp einem Kilometer entlang dieses Spazierwegs plant sie einen Solarpark. Er soll so groß wie 22 Fußballfelder werden und so viel Energie liefern, dass damit theoretisch ganz Mömlingen versorgt werden könne.

Mömlingen, Lichte Platte: Gegen die Pläne für einen großen Solarpark erheben sich Gegenstimmen.

Die Pläne für die Photovoltaik-Anlage treibt Bürgermeister Siegfried Scholtka (CSU) seit einigen Monaten voran. »Es ist ein wegweisendes Projekt für Mömlingen, ein großer Schritt in eine klimaneutrale Zukunft«, sagt er und weiter: »Der Klimawandel geht uns alle an.« Wie drastisch die Folgen sein könnten, zeigten zuletzt die Überschwemmungen unter anderem im Ahrtal. Der Klimawandel könne wohl nicht aufgehalten, aber verlangsamt werden. Dazu müsse der CO2-Ausstoß sinken. »Freifeld-Anlagen für Photovoltaik sind da ein wesentliches Standbein.«

Weil sie gegen den Anblick von Photovoltaik-Panels entlang der Spazierstrecke waren, stimmten jüngst zwei Gemeinderäte gegen einen Vertrag mit der Main-Spessart-Solar. Der Rest des Rats stand hinter dem Projekt. Der Bürgermeister sagt, dass der Rat sich die Entscheidung nicht leicht mache.

Auf die Kritik antwortet Scholtka: »Ich will nicht leugnen, dass es ein Eingriff ins Landschaftsbild ist.« Und: »Der Blick über das Tal soll natürlich erhalten bleiben.«

Wolfgang Hartmann und Wolfgang Fritz sind da anderer Ansicht: Der Blick in die Ferne sei an dieser Stelle gut zugänglich. Der asphaltierte Weg sorge für viele Spaziergänger und Radfahrer, er eigne sich mit Rollstuhl oder Kinderwagen. Fritz hat zum Termin vor Ort ein Metermaß mitgebracht, das er bis auf drei Meter in die Höhe streckt: So hoch dürften Solarparks in Deutschland werden.

Siegfried Scholtka widerspricht dieser Darstellung: Es gehe gleich unterhalb des asphaltierten Wegs eine Böschung einen Meter hinunter. Im Anschluss soll ein Grünbereich von fünf Metern rund um die Anlage frei bleiben. Das Gelände falle hier deutlich ab. Der abschüssige Hang biete für die Panels fast die ideale Lage, so dass sie gar nicht so hoch gebaut werden müssten. Kurz: »Auf den Ausblick kann man Einfluss nehmen.«

Mömlingen, Lichte Platte: Gegen die Pläne für einen großen Solarpark erheben sich Gegenstimmen, u.a. von Wolfgang Hartmann.

Da ist aber noch der Blick nach oben auf die »Lichte Platte«. Wolfgang Fritz stört sich daran, von seinem Wohnhaus am Hang gegenüber auf einen Solarpark blicken zu müssen. Damit sei er wohl kaum alleine. Alle Häuser und Bereiche, die von der Anhöhe zu sehen seien, würden künftig auch auf der »Lichten Platte« den Solarpark sehen können. Um das zu veranschaulichen, verbreiten Fritz und Hartmann eine Foto-Montage, in der die Anhöhe dicht bedeckt ist von dunkelblauen Flecken, die den Solarpark darstellen sollen.

Unrealistische Foto-Montage

Dieses Bild tut Bürgermeister Scholtka als unrealistisch ab. Die Anlage werde nicht so dicht gebaut, es gebe einen Grünstreifen rundherum, Grünschneisen, Zufahrtswege. Zudem sei der Ausschnitt der Foto-Montage auf den Bereich der Anlage zugeschnitten. Aber das Sichtfeld des Menschen sei viel breiter, deshalb werde es nicht so sehr ins Auge stechen.

Scholtka argumentiert weiter: »Der Vergleich mit unberührter Natur ist verkehrt: Stellen Sie sich da oben ein Kraftwerk vor.« Dagegen sei der Solarpark optisch weniger problematisch, emissionsfrei, werde nach der Nutzung komplett zurückgebaut und schaffe keine dauerhaften Lasten wie ein Endlager für Atommüll.

Hartmann schlägt einen alternativen Standort vor, der mit Blick auf das Landschaftsbild weit weniger Menschen stören dürfte: die »Altmauerhöhe«. »Sie ist auf drei Seiten von Wald umgeben und deshalb kaum wahrnehmbar.« Dort gebe es eine Fläche von 24 Hektar. Bei Aussparung tageszeitlich beschatteter Randbereiche wären das weit über 16 Hektar solarer Nutzfläche, sagt Hartmann.

Mömlingen, Lichte Platte: Gegen die Pläne für einen großen Solarpark erheben sich Gegenstimmen. Ist die Fläche auf der Altmauerhöhe (im Bild) eine Alternative?

Bürgermeister Scholtka kennt den Standort auf der »Altmauerhöhe«, der unweit der »Lichten Platte« liegt. »Wir haben den Standort auch in Erwägung gezogen.« Er habe aber Nachteile: »Die Sonneneinstrahlung ist wesentlich schlechter«, sagt Scholtka. Um die gleiche Menge Strom zu gewinnen, wie auf den 16 Hektar auf der »Lichten Platte«, seien auf der »Altmauerhöhe« 22 Hektar nötig. »Außerdem ist die Bonität der Böden besser.« Die Äcker auf der »Altmauerhöhe« werfen demnach 40 Prozent mehr Ertrag ab.

Scholtka bilanziert: »Wir würden also ein Drittel mehr Fläche benötigen und besseren Boden aufgeben. Wir müssen auch überlegen, wie wir mit den Ressourcen des Planeten umgehen.«

Wirtschaftliche Chancen

Ein hoher Stromertrag sei zudem wirtschaftlich wichtig. »Ein schlechterer Standort birgt die Gefahr, dass der Betreiber abspringt und das Projekt nicht klappt«, sagt Scholtka.

Der Bürgermeister sieht wirtschaftlich eine große Chance für die Gemeinde im Solarpark: »Es wäre wahrscheinlich der größte Gewerbesteuerzahler im Ort«, sagt er. »Mit dem Geld kann man viel Gutes für Mömlingen tun.« Geld fließe zudem auch direkt an Bürger, die sich an der Genossenschaft Bürgerenergie beteiligen. Und: »Die Eigentümer der Flächen erhalten die vierfache Pacht von dem, was sie bisher bekommen.« Gemeinde und Bürger tragen beim Solarpark kaum ein Risiko, betont Scholtka. Die Bürgerenergie kaufe ihre Anteile erst nach drei Monaten. »Da sind die Kindheitsfehler behoben.«

Auf die Kritik, erst mit Eigentümern gesprochen zu haben, bevor das Thema an die Öffentlichkeit kam, antwortet Scholtka: »Ich halte es für legitim, erst die Eigentümer zu fragen.« Über ein Projekt, das keine Chance auf Verwirklichung hat, brauche er nicht zu reden. Bei den Verhandlungen über die Äcker gehe es gut voran.

Wie es für die Gegner des Solarparks weitergeht, darüber sind Hartmann und Fritz noch unschlüssig. Sie suchen erstens Verbündete und wollen zweitens den Gemeinderat zum Umdenken bewegen, vielleicht Unterschriften sammeln. Und eine Bürgerinitiative gründen? »So weit würde ich noch nicht gehen«, sagt Wolfgang Hartmann. In seinem Papier bemängelt er aber deutlich, dass ihm die Bürgerbeteiligung fehlt.

Siegfried Scholtka stellt diese in Aussicht: Er plane eine Bürgerversammlung zum Thema. Zudem gebe es im noch ausstehenden Bauleitplanverfahren die Möglichkeit, sich zu beteiligen.

Kevin Zahn

Kommentar: Klimaretten verlangt Opfer Die Fragen, die Mömlinger Bürger aufwerfen, sind berechtigt: Ein großer Solarpark auf einer Anhöhe wird aus verschiedenen Perspektiven gut sichtbar sein, deshalb muss über den Standort geredet werden. Darüber lässt sich vortrefflich streiten, die Landschaft vor der eigenen Haustür ist immer der denkbar ungünstigste Ort für Windkraft oder Photovoltaik. Bis sich das Auge daran gewöhnt. Landschaften sind an vielen Orten vom Menschen geprägt. Mancherorts subtil, wo ein Hang nach einer Aufschüttung anders aussieht. Offensichtlich dort, wo die Autobahn durch den Spessart oder die B 469 am Main entlang verläuft. Wer den Blick schweifen lässt, sieht in der Landschaft Strommasten, Funktürme und Windräder. Die Frage ist, worüber das Auge hinwegsehen kann. Es gibt Landschaften, die wir lieber verschont sähen. Dazu zählt sicher der Ausblick auf die Breuburg von der Anhöhe in Mömlingen. Dieser ist aber durch den Bau des Solarparks nicht erkennbar in Gefahr. Andersherum betrachtet ist die »Lichte Platte« in Mömlingen - mit Verlaub - nur eine unter vielen Anhöhen. Rundherum hat Mömlingen das Glück, von schöner Landschaft umgeben zu sein. Eine Photovoltaik-Anlage wird auf einer Teilfläche gewöhnungsbedürftig sein, vor allem für Spaziergänger. Sie lässt sich aber optisch verkraften. Das ist nicht selbstverständlich: In unserer Region waren wir es über Jahrzehnte gewohnt, dass Energie woanders gewonnen wird. Dabei sind Landschaften übel zerstört worden. Noch heute opfern wir Wälder, Dörfer, ganze Landstriche dem Braunkohle-Tagebau. Ohne Zerstörung der Natur gibt es unseren Lebensstandard nicht, auch wenn wir das selten vor Augen haben. Klimaretten verlangt auch von uns Opfer. Wer fragt, ob die Landschaft unter Solarparks oder Windkraft leidet, darf eine zweite Frage nicht vergessen: Wie groß wird das Leid sein, wenn es im Kampf gegen die Klimakatastrophe weiter schleppend vorangeht?