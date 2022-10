Ein Ru­he­forst wird nach dem Wil­len des Klein­wall­städ­ter Ge­mein­de­ra­tes vo­r­erst nicht im Ge­mein­de­wald rea­li­siert. Das wur­de mit 13:7 Stim­men in der Ge­mein­de­rats­sit­zung am Mon­tag be­sch­los­sen und da­mit ei­ne fast zwei­jäh­ri­ge De­bat­te be­en­det. Bür­ger­meis­ter Tho­mas Köh­ler woll­te Klar­heit, auch um nicht län­ger wei­te­re Kräf­te in Ver­wal­tung und Forst für ein un­si­che­res Pro­jekt zu bin­den.