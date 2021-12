Rüdenauer Whiskydestillerie St. Kilian hat "Torfmonster" erschaffen

Da hat's mal richtig gepasst: Seit 40 Jahren gehören Grave Digger zu den einflussreichsten und bekanntesten Bands der deutschen Metalszene. Und sie sind mit den Alben "Tunes of War", "The Clans will Rise again" und "Fields of Blood" tief in die schottische Historie eingetaucht. Da war es nicht abwegig, dass die Band und größte deutsche Whiskydestillerie, St. Kliian in Rüdenau für eine gemeinsam Heavy-Metal-Whisky-Edition zusammenfanden. Doch Grave Digger sind weder die ersten noch die einzigen Rockmusiker, die Fans mit "ihrem" Whisky auch was auf den Gaumen geben.

"Blackened" so heißt der Stoff von Metallica. Kein Scotch, sondern ein Bourbon, zusammengestellt von amerikanischen Brennmeister Dave Pickerell aus Whiskeys verschiedener Brennereien aus ganz Amerika. Dazu haben sich die Trash-Metaller noch etwas Besonderes einfallen lassen. Die Portweinfässer wurden während der Reifung mit niedrigen Hertzfrequenzen beschallt - so bringt der Brand seine eigenen Schwingungen mit.

Dass Lemmy Kilmister nicht nur Rock'n Roll, sondern meist auch Whisky im Blut hatte, war für Motörhead Ansporn und Verpflichtung einen Sigle Malt ihren Namen zu geben. Der kommt aus der schwedischen Destillerie Macmyra und ist laut Brennerei "genauso wie kompromisslos wie die trommelfellzerreißende Musik dieser Band".

In den irischen Pubs beheimatet sind die Songs der Folk-Punk-Band "The Pogues" und ist es kein Wunder, dass sich auch ihr Name auf einen Flaschenettikett mit Hochprozentigem findet. Den Blend aus 50 Prozent Malt- und 50 Prozent Grain-Whisky hat John O'Connel von der West Cork Destilleries ganz im Süden Irlands kreiiert.

Nur ein paar Fässer, das war U2-Sänger Bono zu wenig. Er kaufts sich gleich eine eigene Brennerei, die Ballykelly Destillerie im irischen Städtchen Monasterevin. Die war 100 Jahre zuvor stillgelegt worden und hatte dementsprechend größeren Renovierungsbedarf. Erst 2019 gab's die Baugenehmigung; es dauert also noch ein Weilchen bis der erste Bono-Whisky auf den Markt kommt. Denn erst nach drei Jahren Fasslagerung darf der Brand Whisky genannt werden.

kü