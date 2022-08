Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Rüdenauer Destillerie St. Kilian schließt Kooperation mit Schloss Kaltenberg Holding und Luitpold Prinz von Bayern

Whisky wird "königlich bayerisch"

Rüdenau 22.08.2022 - 16:12 Uhr 2 Min.

Stoßen auf ihre Kooperation an (von links): Luitpold Prinz von Bayern und die Vertreter von St. Kilian, Destillerie-Besitzer Andreas Thümmler, St. Kilian-Geschäftsführer Philipp Trützler und Brennmeister Mario Rudolf.

Für die Erschaffung eines »König Ludwig Whiskys« hat die »Schloss Kaltenberg - Königliche Holding und Lizenz KG« Ende vergangene Wochen einen Kooperationsvertrag mit St. Kilian abgeschlossen.

Seit über 40 Jahren schützt und vermarktet der 71-jährige Luitpold von Bayern als geschäftsführender Gesellschafter der Schloss Kaltenberg Gruppe die Rechte an den Marken »König Ludwig«, »Prinzregent Luitpold« und »Wittelsbach«. Überaus erfolgreich: Die Biere der Kaltenberger Schlossbrauerei werden in Lizenz unter anderem in Großbritannien, Schweden, Kroatien oder Belarus gebraut, die Backmischung für König Ludwig Brot verwenden deutschlandweit viele Hundert Handwerksbäcker.

Bier, Brot - und jetzt Whisky

»Bier und Brot - jetzt kommt noch der dritte Aggregatzustand von Malz dazu«, scherzt Gregor Bornemann, Mitglied der Geschäftsleitung der Schloss Kaltenberg Gruppe. Er macht aber auch deutlich, dass nur bewusst ausgewählte Produkte als »königliche« Marken geadelt werden.

Wer die weltweite Strahlkraft des Namens nutzen will, muss den Urenkel des letzen bayerischen Königs überzeugen, dass sein Produkt es verdient. »Ein reines Etikett verkaufen wir nicht«, sagt Luitpold von Bayern, der zur Vertragsunterzeichnung am vergangenen Donnerstag nicht nur die Destillerie in Rüdenau, sondern auch die Schatzkammer von St. Kilian, das Fasslager bei Hainhaus, besichtigte.

»Wir haben uns nicht beworben, das Haus Wittelsbach ist auf uns zugekommen«, sagt Andreas Thümmler und freut sich auf eine spannende Kooperation. Auch weil sich Luitpold von Bayern als Whisky-Kenner und -Liebhaber entpuppte. Bereits in jungen Jahren, erzählt der, habe er in Schottland zwei Fässer Whisky gekauft: »Ich dachte, da hab' ich dann für mein Leben genug Whisky.« Bei den Sondierungsgesprächen im knapp 60 Kilometer von München entfernten Schloss Kaltenberg hat er seine Rüdenauer Gästen damit beeindruckt: »Einen über 50 Jahre alten Laphroaig hatte ich bis dahin auch noch nicht probiert«, sagt Thümmler.

Aus exklusiven Fässern

Doch was die St. Kilian Destillers ihrerseits mitbrachten, überzeugte wohl ebenfalls. Der Kooperationsvertrag ist unterzeichnet, der neue, noble Whisky muss aber erst noch erschaffen werden. Master Destiller Mario Rudolf hat dafür schon ein paar ganz exklusive Fässer mit besonderen Aromen im Auge. Bei der Zusammenstellung vertraut Luitpold von Bayern den Rüdenauer Experten: »Ich versteh' was vom Whisky-Trinken, aber nicht vom Machen.« An der Verkostung und Endauswahl wird er sich aber genau deshalb beteiligen.

Das hat auch schon Mario Girotti, bekannter als Terence Hill, getan. Nachdem St. Kilian den verstorbenen Bud Spencer mit einer gleichnamigen Whisky-Marke ehrte, hatte die zweite Hälfte der Vier-Fäuste-für-ein Halleluja-Duos zusammen im Mario Rudolf einen eigenen Whisky entwickelt. Beide verkaufen sich so glänzend, dass St. Kilian die irische Great Northern Destillerie mit ins Boot holen musste und deren in Bourbon-Fässern gereiften »Stoff« für die Filmhelden-Marken nur mit Zugaben aus eigenen Fässern noch »finished«. Die künftige König-Ludwig-Edition soll aber noch mal in einer ganz anderen Liga spielen und zielt auf Kenner und Sammler in der ganzen Welt. Den Namen und die internationalen Kontakte des Hauses Wittelsbach sieht Thümmler als Türöffner für außereuropäische Märkte, insbesondere Asien: »Um uns dort zu positionieren, ist St. Kilian viel zu jung, viel zu klein«, sagt er.

»Etwas für Connaisseure«

Die »Kraft des großen Namens« bringt die König Ludwig International GmbH mit. Bei der Vertragsunterzeichnung in Rüdenau zeigte sich Luitpold von Bayern überzeugt, dass der gemeinsame Whisky etwas »für Connaisseure« wird, die Zusammenarbeit sei auf Langfristigkeit angelegt.

GEORG KÜMMEL