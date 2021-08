Rüdenauer Whisky soll jetzt auch Asien erobern

Größter Produzent auf europäischem Festland

Marketingleiter Andreas Kreser erklärt einer Besucherin die Funktionsweise der Kupferbrennblase. Foto: Manfred Giebenhain

»Mit inzwischen 300.000 Liter Alkohol im Jahr produziert auf dem europäischen Festland mit eigener Marke keiner mehr als wir«, sagt Gründer und Inhaber Andreas Thümmler (51). Damit ist 100 Prozent reiner Alkohol gemeint. Der Rüdenauer Whisky hat zwischen 46 und 63 Volumenprozent Alkohol - macht also, grob gerechnet, 600.000 Liter Whisky.

Die Destillerie ist in einer ehemaligen Kleiderfabrik, die Tümmler, ehemaliger Investmentbanker, in seinem Heimatort 2012 aufgekauft und nach vierjähriger Umbauzeit in eine Produktionsstätte von Whisky verwandelt hat. Heute reifen im Lager rund 7500 Fässer Single Malt Whiskys heran.

Mit den großen Namen in Schottland und Irland will Thümmler sich in Bezug auf Produktionsmengen aber nicht messen. Anders sieht es in Sachen Qualität aus. Selbstbewusst habe er sich zum Ziel gesetzt, sein noch junges Unternehmen in den nächsten zehn Jahren unter die Top Ten in der Welt zu führen. Der Markt reiche bereits über den deutschsprachigen Raum hinaus. Selbst Händler aus Japan oder China seien auf den Newcomer bereits aufmerksam geworden.

An Ideen mangele es jedenfalls nicht. 2020 hat St. Kilian der Legende Bud Spencer eine eigene Edition gewidmet, die bereits ausverkauft sei. Derzeit arbeite man an einer Neuauflage, so Thümmler. In Vorbereitung sei ferner eine Heavy-Metal-Edition, die passend zur Musikrichtung kräftig ausfallen müsse. Marketingleiter Andreas Kreser ergänzt: »Der Renner ist das eigene 30-Liter-Fass, das jeder für rund 2500 bis 3000 Euro erwerben kann. Unter einer eigenen Fassnummer reift der Whisky drei Jahre lang heran.« Im Unterschied zu den üblicherweise deutlich größeren 200 bis 250-Liter-Fässern erlange der Whisky in dem kleinen Fass dreieinhalb Mal so schnell seine Reife, erklärt er.

