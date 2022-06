Rüdenauer Rat gegen Tempo 70 auf Kreisstraße

Infos zum Kindergarten: Kindergartenleiterin Danielle Trunk und der Vorsitzende des Kindergartenvereins, Jacob Schüssler, informierten über aktuelle Entwicklungen der Kinderbetreuung. Trunk erklärte, dass die Einrichtung endlich wieder vollständig personell besetzt sei. Aktuell gebe es ein Aufnahmestopp im Kindergarten. Die oftmals angefragte Betreuung von Kindern unter drei Jahren sei in Rüdenau aufgrund der baulichen Begebenheiten und der daraus resultierenden Probleme (etwa beim Brandschutz) nicht möglich. Bisher sei immer auf das U3-Angebot in Kleinheubach verwiesen worden, derzeit sei aber auch diese Weiterleitung aufgrund der in der Nachbargemeinde derzeit ungeklärten Situation bezüglich Gastkinder nicht möglich. Es werde auf eine zeitnahe Lösung gehofft. Der Kindergartenvereinsvorsitzende präsentierte zur Abrundung noch einige Zahlen.Bedarfsplanung Kindergarten: Bürgermeisterin Monika Wolf-Pleßmann informierte über die aktuelle Bedarfsplanung für den Kindergarten. 28 Kindergartenplätze stehen zur Verfügung, davon drei vergebene Plätze an Kinder unter drei Jahren (mindestens aber zweieinhalb Jahre alt). Für das Jahr 2022 seien fünf Geburten prognostiziert. Aufgrund der Auswertung der Geburtenzahlen dieses Jahres und der vergangenen Jahre werde für das Kindergartenjahr 2022/23 eine Kinderzahl von drei für mögliche Krippenplätze prognostiziert, dazu eine Kinderzahl von 25 für Kindergartenplätze und eine Kinderzahl für die Schulkindbetreuung (Grundschule) von 22. Die Belegungsprognose für das Kindergartenjahr 2022/23 als voraussichtliche Belegung für Juli 2023 weist eine prognostizierte Kinderzahl von drei im Alter von unter drei Jahren für mögliche Krippenplätze und eine Kinderzahl von 26 im Alter ab drei Jahre für Kindergartenplätze aus. Das Gremium billigte die Bedarfsplanung. Die Bürgermeisterin erklärte, das sich um Zahlen mit Stand vom März handle.

Parkerlaubnis: In der Flörstraße vor dem Anwesen Bullauer Weg 1 darf künftig mit dem Auto ein halbe Stunde lang geparkt werden. Mit dem Beschluss kommt die Gemeinde den Eltern entgegen, die aktuell beim Bringen und Abholen der Kinder im direkten Umfeld des Kindergartens nirgends kurz parken können. Die Regelung mit Parkscheibe gilt montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr.

Keine Parkplatzmarkierungen: Ein Anwohner hat sich bei der Gemeinde über rücksichtsloses Parken in der Rosenberg- und Sommerbergstraße beschwert. Hauszugänge und Garageneinfahrten würden zugestellt, die Mindestdurchfahrtsbreite nicht eingehalten. Wolf-Pleßmann erklärte, die Kommunale Verkehrsüberwachung habe bei mehrfachen Kontrollen im Mai keine auffälligen Verstöße festgestellt. Parkplätzmarkierungen oder das Ausstellen von Parkausweisen hielt sie für unnötig, doch sollen die Anwohner bezüglich der Situation angeschrieben und auch im Amtsblatt nochmals auf die Problematik hingewiesen werden.Parkplatz bleibt wie er ist: Die Ausweisung eines Behindertenparkplatzes vor dem Anwesen Hauptstraße 37 wurde nicht zugestimmt, vielmehr bleibt der Bereich ein herkömmlicher Parkplatz. Es handelt sich dort um einen verkehrsberuhigten Bereich, in dem Autofahrer ohnehin Schrittgeschwindigkeit einhalten müssen. Haushalt: Einstimmig billigte der Gemeinderat die Rechenschaftsberichte für die Haushaltsjahre 2020 und 2021. Im Jahr 2020 schloss der Verwaltungshaushalt mit gut 1,6 Millionen, der Vermögenshaushalt mit gut 1,5 Millionen Euro ab. Die Gemeinde war zum 31. Dezember 2020 schuldenfrei und verfügte über knapp 1,14 Millionen Euro an Rücklagen. 2021 weist die Bilanz des Verwaltungshaushalts 1,61 Millionen, die des Vermögenshaushalts 1,45 Millionen Euro aus. Im Verwaltungshaushalt gibt es einen Kasseneinnahmerest von 15.142 Euro. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 183.205 Euro, die Zuführung an die allgemeine Rücklage 938.965 Euro. Den Etat für das laufende Jahr hat das Landratsamt rechtlich positiv gewürdigt.Mobilfunkversorgung: Wie die Bürgermeisterin mitteilte, hat die Telekom das Rathausgebäude und die beiden angedachten Standorte des Feuerwehrhauses als mögliche Standorte für eine Dachantenne im Auge, obwohl diese Gebäude nicht innerhalb des in der Sitzung am 5. April vorgestellten Suchkreises liegen. Mehrheitlich lehnte der Gemeinderat eine diesbezügliche Prüfung ab. Daraus folgt, dass der bestehende Mast aufgerüstet nun werden soll.Digitale Meldeempfänger: Mehrheitlich billigte der Gemeinderat die Anschaffung von 25 Funkmeldeempfängern für die Freiwillige Feuerwehr, somit je einen für jeden Aktiven. Zu zwölf geförderten Geräten muss die Gemeinde 1134 Euro beisteuern, die übrigen 13 bezahlt sie mit 6946 Euro komplett. Baumpflege: Als Beschluss aus nicht-öffentlicher Sitzung wurde bekanntgegeben, dass Baumpflegearbeiten, die nicht vom Bauhof erledigt werden konnten, für 7759 Euro brutto an eine Fachfirma vergeben wurden.