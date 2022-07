Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Rüdenauer haben viele Fragen

Turnhalle, Feuerwehrhaus und Radweg stehen im Zentrum der Bürgerversammlung

Rüdenau 15.07.2022 - 16:15 Uhr 3 Min.

Ein ganze Mängelliste weist das Rüdenauer Feuerwehrhaus auf. Die Gemeinde ist dabei, ein Gesamtkonzept zu erstellen.

Gleich zu Beginn erkundigte sich Altbürgermeister Udo Käsmann, wann der geplante Glasfaserausbau durch die BBV beginne und ob der bereits vor Jahren entwickelte Masterplan für den Rüdenauer Ausbau verwendet werden könne. Bernd Geutner antwortete, dass er von einem Start in nächsten Jahr ausgehe und derzeit die Abstimmungen zwischen der BBV und dem technischen Bauamt liefen und seitens der Verwaltung zur Verfügung gestellt werde, was es an Material gebe.

Auf Gregor Grimms Frage nach dem aktuellen Stand der Mobilfunkversorgung erklärte die Bürgermeisterin, dass es keinen Dachstandort auf dem Feuerwehrhaus, dem Kindergarten oder Rathaus für einen Mobilfunkmasten gebe. Derzeit werde der vorhandene Fernsehumsetzer eineinhalb Kilometer außerhalb von Rüdenau augebaut, allerdings mit qualitativen Abstrichen. Einen Neubau eines Mobilfunkmastes gebe es nach wie vor nicht. Für einen Dachstandort komme nur noch ein Privathaus in der Nähe des Rathauses in Frage.

Petra Finn sprach die in die Jahre gekommene Turnhalle an: »Sie haben die Mängelliste des Feuerwehrhauses vorgetragen, wie sieht es mit einer Mängelliste der Turnhalle aus? Erst letztens stand wieder Wasser darin. Wie ist die weitere Planung? Ist Geld für die Halle im Haushalt eingestellt?«

Monika Wolf-Pleßmann entgegnete daraufhin, dass derzeit nichts eingeplant sei. »Wir wissen, dass es hier reinregnet. Die Tür hinten haben wir abgedichtet. Eine Sanierung des Daches, das mit Asbest belastet ist, kostet um die 100.000 Euro. Beim Dach wissen wir nicht, wie wir es lösen können«, so die Rathauschefin. Weiter fügte sie an, so lange die Gemeinde nicht wisse, wie es mit der Aufstellung des Bebauungsplanes zwischen Winnestraße und Windenschlagweg und dem Feuerwehrhaus weitergehe, dürfe kein neues Projekt angegangen werden. Schon jetzt beanspruche Rüdenau vollends die zehn Prozent des ihm zustehenden Personals der Verwaltungsgemeinschaft. Wahrscheinlich könne die Turnhalle auch nächstes Jahr noch nicht angegangen werden. Daraufhin wünscht sich Petra Finn etwas mehr Kommunikation zwischen Verwaltung und Turnverein. Falls dieser die Halle mal zurücknehmen solle, wolle er sich auch darauf einstellen.

In ihrem Bericht war die Rathauschefin mit einer ganzen Mängelliste von maroden Wasserleitungen und Sanitäranlagen, über fehlende Duschen und fehlendem Quetschschutz und Sicherheitsglas, bis hin zu schmalen Eingangstoren auf die Situation des Feuerwehrhauses eingegangen. Bereits 2015 habe die Unfallversicherung Bayern bei einer Besichtigung alle Mängel aufgezeigt. Derzeit liege ein Fördervorantrag bei der Staatsregierung. Christian Finn hinterfragte im Rahmen der Bürgerfragen, ob ein Neubau wirklich Sinn mache und das alte Gebäude nicht saniert werden könne. Wolf-Pleßmann antwortete, dass sie auf der rechtssicheren Seite bleibe - und wenn Geld in die Hand genommen werde, dann auch für Sachen, die gefördert werden. Da die Kommune ein Gesamtkonzept für das Feuerwehrhaus erarbeiten möchte, gebe es wohl noch keine Auflagen, sondern nur die Mängelliste.

Ingrid Reus erkundigte sich weiter nach etwaigen aktuellen Perspektiven bezüglich eines Radweges neben der Mil 4 zwischen Rüdenau und Kleinheubach. Seit 2014 liefen sehr zäh Anträge an verschiedene Behörden. Jüngst habe der Gemeinderat den Antrag die erlaubte Geschwindigkeit auf der Strecke wenigstens auf Tempo 70 zu reduzieren abgelehnt. Das habe große Bestürzung ausgelöst, die an sie herangetragen worden sei, so Reus. Monika Wolf-Pleßmann bedauerte daraufhin den Beschluss gegen das Tempolimit und führte weiter aus, dass die Verwaltung mit dem Straßenbauamt in Kontakt stehe. Denn für die Realisierung eines Radweges müssten von vielen Grundstückseigentümern Teilstücke erworben werden. Noch im Juli finde eine Veranstaltung mit Straßenbauamt für die Gemeinderäte und betreffenden Grundstückseigentümern statt. Weiter erklärte die Bürgermeisterin auf Tom Herkerts Frage, dass ein etwaiger Radweg bis zum Kleinheubacher Kreisel führen und dort integriert werden solle.

Thomas Laut sprach sich für den gut 500 Meter längeren bereits bestehenden Radweg nach Kleinheubach aus: »Der Weg ist sehr schön gelegen, weg vom Verkehr. Ich fahre die MIL4 rein nach Rüdenau und den bestehenden Weg raus und habe keine Probleme damit.« Für Anja Mühling änderte Tempo 70 genauso wie Tempo 50 nichts an der gefährlichen Situation, wenn auf der MIL 4 ein Auto an einem Rad vorbeifährt. Sie gab zu bedenken: »Der bestehende Radweg ist da. Es wäre gut, wenn die Leute ihn nutzen. So wird die Gefahr verringert.«

Nach einer kurzen Information zu den Finanzen durch Kämmerin Sabine Geutner gab die Bürgermeisterin in ihrem Bericht einen Einblick in vergangene und laufende Projekte und das Ortsgeschehen. So steht unter anderem das geplante Vereinszimmer, das sich der Musikverein, der Gesangsverein und das Backhausteam gemeinsam im unteren Raum neben dem Rathaus herrichten möchten, auf dem Plan. Zum Abschluss wünschte sich Monika Wolf-Pleßmann, keine Klagen mehr über nicht entsorgten Hundekot, überhängende Sträucher und Bäume, Müll und schlecht geparkte Fahrzeuge hören zu müssen.

Jennifer Lässig

Zahlen und Fakten: Gemeinde Rüdenau In der Gemeinde Rüdenau leben derzeit 745 Einwohner, zehn mehr als im Vorjahr. 2021 wurden zwei Eheschließungen und drei Sterbefälle verzeichnet. 62 Personen zogen vergangenes Jahr nach Rüdenau und 53 verließen die Gemeinde. Zum Jahresende wird die Gemeinde schuldenfrei sein.