Rücker Freundeskreis Momme feiert Jubiläum

Hintergrund: Forschungsstelle für fränkische Volksmusik

Elsenfeld. Im Zentrum der Feier zum zehnten Geburtstags des Freundeskreises Mommeverein e.V. stand ein Vortrag über die Forschungsstelle für fränkische Volksmusik, einer ganz ohne Patina und ohne jede Langeweile. Die Referentin war Dr. Heidi Christ, seit 1995 stellvertretende Leiterin der Einrichtung, seit einigen Jahren hauptverantwortlich für die Forschungsstelle, die 1981 in Uffenheim gegründet wurde und von den drei Bezirken Unter-, Mittel- und Oberfranken getragen wird. Christ weiß, dass sie und ihre Mitstreiter gegen viele Vorurteile ankämpfen müssen, z.B. dass Volksmusik nur etwas für die Älteren sei. Sie sagt: "Alle haben immer wieder mit Volksmusik zu tun, wenn man den Begriff nicht zu eng fasst." Die Vorstellung, Volksmusik verändere sich nie, sei "Quatsch": "Nur dann, wenn sich die Traditionen vorsichtig ändern können und dürfen, lebt das weiter", lautet ihr Credo und das der Forschungsstelle. Auf der informativen Homepage www.volksmusik-forschung.de wird das Konzept klar formuliert: " Nicht, was wechselnde Ideologien unter 'Volksmusik' verstehen, sondern die Überlieferungsströme historischer Gebrauchsmusik stehen im Zentrum unseres Interesses. Ziel ist, möglichst alle Arten von popularen Musikalien aus der Überlieferung zu sammeln und zu archivieren, und nicht durch einen engen Volksmusikbegriff einer wissenschaftlichen Bewertung des Materials vorzugreifen."

Umfangreiche Feldforschungen, intensives Sammeln und zeitgemäße Archivierung und Digitalisierung haben Uffenheim inzwischen zu einer wahren Fundgrube für Wissenschaft und Praxis authentischer Volksmusik werden lassen, wie ein Besuch auf der Homepage beweist. Die umfangreiche Instrumentensammlung, mehr als 25 000 Bände in der Fachbibliothek, Downloadmöglichkeiten für zahllose Handschriften und Notenblätter, Hunderte Hörbeispiele und mp3-Dateien zum Abspielen - vor Ort in Uffenheim und online ist die Forschungsstelle für Theoretiker und Praktiker lebendiger fränkischer Volksmusik eine unerschöpfliche Quelle. Die Leiterin lebt die Symbiose von Praxis und Theorie selbst vor: Sie studierte von 1987 bis 1994 in Bamberg und in Graz Volksmusik, Volkskunde und Denkmalpflege und erhielt für ihre Doktorarbeit mit dem Titel "Musikantenhandwerk. Untersuchungen zu musikalischen Traditionen in der Hersbrucker Alb" 2012 zwei Promotionspreise. Schon während ihres Studiums hatte sie Kontakt zum Bayerischen Rundfunk, moderiert heute eigene Sendungen bei "Fränkisch vor 7" auf BR Heimat und lehrt an den Universitäten in Würzburg und Bamberg. Dazu ist sie seit ihren Kinderjahren aktive Volkstänzerin und -musikantin und spielt - am liebsten im Wirtshaus - mit der Gruppe "Ohrenhüller" Tanzmusik aus Großmutters Zeiten.

In Himmelthal stellte sie aus dem reichen Fundus der Forschungsstelle auch einige Musikperlen vom Untermain in Text, Bild und Ton vor, z.B. die Musikkapelle Mechenhard, 1900 von Philipp Vill gegründet, Philipp Vill (1888 - 1951) und seinen "Spessart-Chor" mit der "Sammlung alter Volkslieder" und den zwei- und dreistimmigen Liedern "Erinnerung aus meiner Jugendzeit" von 1934, über "Feldforschung am Untermain 1999" mit Titus und Resi Schmitt aus Niedernberg, die u.a. das "Wenn ich Morgens in der Früh aufstehe" einsangen, die Singrunde Eichelsbach im selben Jahr u.a. mit Kreisheimatpfleger Winfried Müller, bis hin zum Besuch einer Gruppe von Volksmusikfreunden aus dem Landkreis Miltenberg, die die Tradition um Otto Miltenberger und seine Spessartharfe am Leben hielten und halten, u.a. Evi und Alfred Happel, Marga Hartig und Karl Wilhelm Miltenberger.

Heinz Linduschka