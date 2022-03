Rotwildgebiet im Odenwald droht eine »Verinselung«

Jägervereinigung zieht bei Hegeschau in Eberbach Bilanz

Reichelsheim 15.03.2022 - 15:07 Uhr 2 Min.

Alexander von Boch mit seinem im Eigenjagdrevier Dörnbach erlegten Hirsch, einen 14-Ender.

Zum dritten Mal in Folge konnte die Hegeschau pandemiebedingt nicht in der Eberbacher Stadthalle stattfinden. Stattdessen traf sich die neunköpfige Bewertungskommission wieder in einer Industriehalle im Gretengrund, wo die Geweihe der männlichen Tiere gewogen und vermessen wurden.

Alle Jäger in dem 46.000 Hektar großen Rotwildgebiet Odenwald sind gesetzlich verpflichtet, den körperlichen Nachweis über die Erlegung der männlichen Stücke zu erbringen. Das Gebiet erstreckt sich über Baden-Württemberg, Bayern und Hessen.

Steigender Inzuchtgrad

Mit zwei Problemen kämpfen die Jäger im Odenwald laut Wiese derzeit. Zum einen mit einem steigenden Inzuchtgrad. Bei einem 2019 bei Wald-Michelbach gefundenen Tier habe man einen fehlgebildeten Kiefer entdeckt und deshalb ein wildbiologisches Gutachten erstellen lassen. Es bestehe beim Rotwildgebiet Odenwald eine gewisse »Verinselung«. Eine Anbindung an die Rotwildgebiete Spessart und Nordschwarzwald existiere nicht. Wiese: »Um Vielfalt zu erhalten, brauche man eine gewisse Zahl von Individuen.«

Zweites Problem sei, dass das Land Hessen die Dreiländer-Vereinbarung zwischen den obersten Jagdbehörden gekündigt habe. Die regelt unter anderem Jagdzeiten und Fütterung. Nun dürften in Hessen Schmaltiere und Schmalspießer bereits ab dem 1. April gejagt werden, in Baden-Württemberg jedoch erst ab dem 1. Mai. Dies bedeute, dass Wild wegen des in Hessen früher aufkommenden Jagddrucks vermehrt in andere Reviere im Badischen wechselten.

Wiese und Scheuermann nannten Zahlen: Insgesamt 850 Stück Rotwild seien im Jagdjahr 2021/22 zum Abschuss freigegeben worden. Davon 218 Hirsche und 632 Stück Kahlwild. Erlegt worden seien 661 Stück Rotwild, davon 145 Hirsche und 516 Stück Kahlwild. Das entspreche einer Gesamtabschussquote von 77,8 Prozent. Die liegt etwas über der Vorjahreszahl. Beim Kahlwild habe die Erfüllung 81,6 Prozent betragen, bei den Hirschen 66,7 Prozent. Die höchste Erfüllungsquote verzeichneten die Jäger in Baden-Württemberg mit 80,6 Prozent, gefolgt von Hessen mit 77,8 Prozent. Schlusslicht bildet erneut Bayern mit 70 Prozent. In den Vorjahren gab's teils deutlich höhere Erfüllungsquoten, die schon um 90 Prozent lagen. Allerdings hätten auch fehlender Schnee und die üblicherweise darin zu findenden Spuren die Jagd erschwert, so Alex Scheuermann.

Abschussquoten unverändert

Die Schälschadensituation an den Bäumen hat sich Andreas Wiese zufolge etwas verbessert. »Bei der Fichte lagen wir bei 1,8 Prozent, bei der Buche bei 0,9 Prozent.« Die Abschussquoten im neuen Jagdjahr sollen laut Scheuermann auf Vorjahresniveau bleiben. Auch der Wolf wurde im Odenwald mehrfach gesichtet etwa im Leiningenschen Revier und im Sensbachtal.

Für den stärksten Hirsch, einen ungeraden 22-Ender (207 internationalen Punkte) erlegt im Revier Affolterbach, erhielt Stefan Fischer die goldene Hegemedaille. Es war die zweitstärkste Trophäe, die jemals auf einer Hegeschau der Vereinigung gezeigt wurde. Die silberne Hegemedaille erhielt Berthold Prinz zu Baden für ein im Revier »Augstel« gestrecktes Tier, einen 14-Ender, den silbernen Bruch nahm Alexander von Boch für einen in seinem Eigenjagdrevier Dörnbach erlegten 14-Ender entgegennehmen.

Marcus Deschner