Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Rothermich folgt Scholtka als CSU-Vorsitzender in Mömlingen

Parteien: Neuwahlen in der Hauptversammlung

Mömlingen 14.03.2023 - 15:51 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Hilmar Rothermich (links) löst Siegfried Scholtka als CSU-Ortsvorsitzenden in Mömlingen ab. Foto: CSU Mömlingen

Darüber informiert die Partei in einer Pressemitteilung.

Siegfried Scholtka blickte in seinem Rechenschaftsbericht zurück auf den Dämmerschoppen im August letzten Jahres. Dieser sei wieder sehr gut besucht gewesen. Sehr gut angekommen seien die Ferienspiele, in deren Rahmen Anja Pfeifer ein spezielles Minigolfturnier organisiert habe. Besonders hob Scholtka den Seniorenfasching hervor, der wieder so gut wie vor der Corona-Pandemie besucht gewesen sei.

Austritte thematisiert

Zusammen mit dem Fraktionsvorsitzenden Hilmar Rothermich ging Scholtka auf die Austritte von Johannes Aulbach, Anja Pfeifer und Uwe Bartel aus dem Gemeinderat ein. Beide betonten auf Nachfrage von Mitgliedern, es habe hier im Vorfeld Missverständnisse in der Kommunikation gegeben und es lägen jeweils unterschiedliche persönliche Gründe vor.

Hilmar Rothermich dankte als neuer Ortsvorsitzender seinem Vorgänger für die langjährige Führung des Ortsverbandes. Für die kommenden zwei Jahre bat er um Unterstützung und darum, die Arbeit auf viele Schultern zu verteilen. Er warb um ein weiterhin faires Miteinander auch bei unterschiedlichen Meinungen.

Weitere Vorstandsmitglieder

Die weiteren Ergebnisse der Wahlen laut Mitteilung der CSU: Schatzmeisterin bleibt Siegrid Kämmerer, Schriftführer Thomas Bräutigam. Beisitzer sind Siegfried Scholtka, Erika Giegerich, Horst Semler, Axel Vogel, Uwe Bartel, Matthias Kocmann, Ingo Bernard, Steffen Zeisberger und Jannick Beer. Digitalbeauftragter ist Marvin Vogel, die Kasse wird von Marhold Graner und Ingo Bernard geprüft. Kreisdelegierte sind Erika Giegerich, Hilmar Rothermich, Marvin Vogel, Christoph Gastl, Siegfried Scholtka und Thomas Bräutigam.

Grußworte sprach der CSU-Kandidat für den Landtag, Martin Stock. Er wolle, sofern er nach München gewählt wird, besonders auf die Themen blicken, die die Menschen direkt bewegen. Kreisvorsitzender und Bezirkstagskandidat Michael Schwing überbrachte die Grüße der Kreis-CSU. Er rief die Mitglieder für die anstehenden Wahlen im Herbst zu Geschlossenheit auf.

bal