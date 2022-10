Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Rotary schickt Rettungswagen mit Verbandsmaterial in die Ukraine

Hilfe: Gemeinsame Aktion von Obernburgern und US-Amerikanern

Großwallstadt 06.10.2022 - 12:51 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein Rettungswagen voll bepackt mit Verbandsmaterial für die Ukraine: Obernburgs RC-Präsident Volker Hofmann (Mitte) mit zwei befreundeten Rotariern aus New Jersey. Foto: Martin Roos

Gespendet hat die Ladung der Rotary-Club (RC) aus Obernburg. RC-Präsident Volker Hofmann hatte eine Anfrage des Medford Sunrise Rotary-Clubs aus New Jersey erreicht. Der Club hatte im Internet in Großwallstadt einen Händler gefunden, der Rettungswagen verkauft. Der Club aus Amerika hatte daraufhin die Obernburger Rotary-Kollegen gebeten, das Fahrzeug zu prüfen. Nach dem positiven Fahrzeugcheck gab der RC grünes Licht für den Kauf.

Nach dem Beladen des Fahrzeuges brachten zwei altgediente amerikanischen Rotary-Mitglieder das Fahrzeug an die polnisch-ukrainische Grenze zum Partnerclub nach Lodz. Weiter ging es anschließend zum Partner-Club in Lemberg in der Ukraine.

Es ist die zweite Aktion des Rotary-Clubs Obernburg dieser Art. Der erste Transport ging im September nach Charkiw. Dieses Mal führt der Transport letztlich ins rund 1500 Kilometer entfernte Tscherkassy. Die 286.452 Einwohner zählende Stadt liegt 160 Kilometer südöstlich von Kiew. RC-Präsident Volker Hofmann erklärte: "Der Krieg ist nah. Die Ambulanzen in der Ukraine werden dringend benötigt, um Verwundete zur Versorgung in die Krankenhäuser zu bringen."

Weitere Informationen unter https://obernburg.rotary.de/

ro