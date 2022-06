Rotary Club Obernburg kürt Sieger für Förder- und Jugendpreis

Ehrung: Erster Platz für Gestricktes für den guten Zweck

Großheubach Donnerstag, 09.06.2022 - 12:49 Uhr

Der Ro­ta­ry Club Obern­burg (RC Obern­burg) un­ter­stützt mit sei­nen För­der­p­rei­sen, die mit Preis­gel­dern in ei­ner Ge­samt­höhe von 11.500 Eu­ro in die­sem Jahr do­tiert sind, lo­ka­le Pro­jek­te am Baye­ri­schen Un­ter­main. Am Frei­tag wur­den in ei­nem wür­di­gen Rah­men in der Kro­ne in Großh­eu­bach die Sie­ger­eh­rung in den bei­den Ka­te­go­ri­en "För­der­preis" und "Ju­gend­för­der­preis" aus­ge­zeich­net.