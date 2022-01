Rotary Club Miltenberg digitalisiert Informationen über Bildstöcke

Der Präsident des Rotary Club Miltenberg, Helmut Arnold (rechts) und der Präsident Elect Kai Grundmann am Bildstock am Tiefental in Obernburg. Der Rotary Club Miltenberg will alle Bildstöcke im Landkreis digitalisieren und eine dazugehörige App entwickeln. Damit soll die Heimat- und Kulturpflege gefördert und die Informationen für die Nachwelt durch Standards gesichert werden.