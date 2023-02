Rotarier spenden weiteren Rettungswagen für die Ukraine

Medizinisches Gerät und Rettungsausrüstung auf dem Weg ins Kriegsgebiet

Obernburg 13.02.2023 - 08:00 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Letzte Ausrüstungsgegenstände verluden Volker Hofmann, Chris Forward und David Forward (von links) in den Rettungswagen, bevor er auf die Reise in die Ukraine startete.

Bereits im vergangenen Herbst hatten die Rotary-Clubs aus New Jersey und Obernburg zwei Rettungswagen beschafft und ausgestattet. Diese wurden in der Ukraine an einen befreundeten Club übergeben und leisten ihre Dienste in den Regionen Charkiv und Tscherkassy. Auch das dritte Rettungsmittel soll in der Kriegsregion den Menschen wertvolle Dienste leisten.

Die Aktion ist ein grandioses Beispiel dafür, wie humanitäre Hilfe abseits der großen Bühne ganz unspektakulär erfolgen kann , so Volker Hofmann, Präsident des Rotary-Clubs Obernburg.

Am Freitag trafen Chris und David Forward aus New Jersey am Untermain ein und starteten direkt nach der Ankunft auf die rund 1500 Kilometer lange Strecke an die polnisch-ukrainische Grenze, wo die Ukrainer das Fahrzeug, welches der Rotary-Club Medford Sunrise für 13.000 Euro finanziert hat, übernehmen.

Im Vorfeld hatte der Rotary-Club Obernburg bereits den Stauraum mit medizinischen Produkten wie Verbänden, Infusionsbestecken, Spritzen, Kanülen, Desinfektionsmitteln, Einmalhandschuhen, Infusionslösungen im Wert von rund 7500 Euro beladen.

Die Feuerwehr in Kleinheubach hatte einen Sprungretter, Hebekissen, hydraulische Rettungsgeräte und Schutzkleidung gespendet, welches im Innenraum des Rettungswagens mit auf die Reise ging. Das Equipment werde in der Ukraine ebenfalls dringend benötigt, so Präsident Hofmann.

rah