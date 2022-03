Eisenbacher Unternehmerin Rosl Fischer gestorben

Seniorchefin der Wifi-Bustouristik wurde 91 Jahre alt

Obernburg 28.03.2022 - 12:59 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Rosl Fischer † Foto: privat

Rosl Fischer wurde 1930 als Tochter von Josef und Eva Wiessmann in Niedernberg geboren. Nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters 1954 übernahm sie 24-jährig mit ihrem Mann Fredi den elterlichen Omnibusbetrieb in Eisenbach. Es gab viel zu tun: Anfang der 1960er-Jahre begannen die Leute mit dem Bus zu verreisen. Es ging in wöchentlichem Turnus an die Costa Brava, die Costa Blanca, an die Riviera und an die Adria. Die Busse kamen meist spät abends nach Eisenbach zurück und wurden noch in derselben Nacht von Rosl gereinigt, mit frischen Bezügen und Blumen versehen und schon am nächsten Morgen wieder auf die Reise geschickt.

Das Schicksal meinte es hart mit Rosl Fischer, als 1971 ihr Mann Fredi mit nur 44 Jahren an einem Herzinfarkt verstarb. Sie stand mit fünf Kindern und dem Geschäft alleine da. Mit enormer Kraft schaffte sie es, die Wifi-Bustouristik zu einem florierenden Unternehmen auszubauen. Anfang der 80er-Jahre stieg Sohn Bernd in die Firma mit ein und übernahm nach und nach alle geschäftsführenden Aufgaben.

Aus dem Büro zog sich Rosl Fischer erst nach dem Tod ihrer Tochter Vera 2011 zurück. Sie erkrankte zweimal an Krebs und schließlich an Demenz. Die letzten vier Jahre lebte sie in einer Wohngemeinschaft in Essen in der Nähe ihrer Tochter Christine.js