Rosalinde Hock aus Niedernberg mit »Weißem Engel« ausgezeichnet

Minister Klaus Holetschek würdigt herausragendes Engagement in der Pflege

Niedernberg 09.12.2022 - 14:21 Uhr < 1 Min.

Rosalinde Hock aus Niedernberg mit Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek.

»Die heute Geehrten sind Engel, die sich das ganze Jahr über selbstlos um Familienangehörige, aber auch um Fremde kümmern«, wird Holetschek in der Pressemitteilung des Ministeriums zitiert. Sie schenkten ihren Mitmenschen Zeit, um diese aus ihrer Einsamkeit zu holen, um Krisen gemeinsam zu überstehen oder um schwerkranken und sterbenden Menschen beizustehen und sie zu trösten, so Holetschek weiter.

In der Laudatio würdigte Holetschek, dass sich Rosalinde Hock zehn Jahre lang um ihre demenzerkrankte Schwiegermutter gekümmert hat bis zu deren Tod 2016. Um sich mit anderen pflegenden Angehörigen auszutauschen und ihre Erfahrungen weiterzugeben, hat sie 2009 zwei Selbsthilfegruppen für Angehörige von Menschen mit Demenz in Niedernberg und in Miltenberg ins Leben gerufen. Zudem besucht sie seit über einem Jahr regelmäßig eine demenzerkrankte Frau.

Holetschek wies auf Hocks weiteres Engagement im Arbeitskreis »Selbsthilfe und Gesundheit« im Landkreis Miltenberg hin. Zu dem arbeitet sie in der Seniorenbegegnungsstätte »Spätlese« des St. Johannesvereins Niedernberg mit und organisiert seit Jahren die Aktion »Weihnachten im Schuhkarton«, um Geschenke für Kinder in Rumänien, in der Slowakei und in Moldawien zu sammeln.

