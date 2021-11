Roland Burger bleibt Bürgermeister von Buchen

Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Die Sport- und Spielhalle in Buchen wird für rund drei Millionen Euro saniert. Brandschutzmaßnahmen schlagen dabei besonders zu Buchen.  Die Firma Eirich in Hardheim: Nach schwierigen Jahren freut sich die Geschäftsführung über volle Auftragsbücher.

Kommunales: Bürgermeister Roland Burger (CDU) ist am Sonntag in Buchen mit rund 66 Prozent der abgegebenen Stimmen in seinem Amt bestätigt worden. Damit kann er im Februar seine dritte Amtszeit antreten. Der 27-jährige Herausforderer Felix Pflüger erreichte rund 32 Prozent, Peter Bühler von der Satire-Partei (Die Partei) rund zwei Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 43 Prozent gegenüber rund 31 Prozent vor acht Jahren, als kein weiterer Kandidat zur Wahl angetreten war.

Wegen der Corona-Pandemie verkündete Beigeordneter Benjamin Laber das Wahlergebnis statt in der Stadthalle vor dem Rathaus auf dem Wimpinaplatz. Der traditionelle Umtrunk nach der Veranstaltung fiel aus. Landrat Dr. Achim Brötel gratulierte Burger zu seinem überzeugenden Wahlergebnis und dankte Felix Pflüger für seine Kandidatur und seine Ideen im Wahlkampf. Zur Ergebnisverkündung war die Freiwillige Feuerwehr Buchen angetreten. Die Stadtkapelle spielte auf.

Wirtschaft: Die Firma Eirich in Hardheim hat am Montagvormittag bei einem Pressegespräch über eine positive wirtschaftliche Entwicklung berichtet. Nach einem Artikel der Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ) habe man die Jahre 2020 und 2021 gut gemeistert. »Die Auftragsbücher sind bereits gut gefüllt und versprechen eine historisch hohe Auslastung für die nächsten zwölf Monate«, sagte der geschäftsführende Gesellschafter Ralf Rohmann.

Vor einem Jahr hatte das Unternehmen bekanntgegeben, sich von 120 Mitarbeitern trennen zu wollen. Wie Personalchef Kevin Mechler erläuterte, seien inzwischen rund 90 Mitarbeiter nicht mehr bei Eirich beschäftigt. Einige von diesen befänden sich in Altersteilzeit oder hätten andere Arbeitsstellen gefunden. Die restlichen betroffenen Mitarbeiter seien in eine Transfergesellschaft gewechselt. Das Unternehmen verfüge derzeit in Hardheim und Külsheim über 542 Mitarbeiter. Wie die RNZ Stephan Eirich, geschäftsführender Gesellschafter, zitierte, sei die positive Entwicklung unter anderem auf Innovationen zurückzuführen. Unter anderem könne man eine Elektronikpaste energieeffizienter herstellen als asiatische Firmen.

Infrastruktur: Die Stadt Buchen muss die Sport- und Spielhalle in Buchen für rund drei Millionen Euro sanieren lassen. Dabei schlagen Brandschutzmaßnahmen besonders zu Buche. »Die Brandschutzsituation hat uns überrascht«, stellte Bürgermeister Roland Burger während der Diskussion im städtischen Ausschuss für Technik und Umwelt über die Sanierung der Sport- und Spielhalle fest. »Der Brandschutz verschärft sich permanent und verselbstständigt sich durch neue Technik. Wir treiben die Dinge bis ins Extreme. Das verursacht enorme Kosten.« Doch die Stadt habe keine Wahl. Sie müsse »die Hürde des Brandschutzes« nehmen.

Eigentlich hatte die Stadt in der Sport- und Spielhalle lediglich Heizung, Lüftungstechnik und sanitäre Anlagen erneuern wollen. Nach Angaben des Technischen Dezernenten Hubert Kieser hatte man für diese Sanierung mit einer Investition von rund 2,4 Millionen Euro gerechnet. Jetzt muss man ein Viertel mehr ausgeben. Im März oder April soll es mit Abbrucharbeiten und dem Einrichten der Baustelle losgehen. Fast über die gesamte neunmonatige Bauzeit hinweg wird ein großes Gerüst in der Halle stehen. Die Halle werde von Frühjahr 2022 bis Februar 2023 nicht für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung stehen.

