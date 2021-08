Rohrbruch in Bürgstadt: Anwohner drei Stunden ohne Wasser

Viel Arbeit am Sonntag

Bürgstadt 15.08.2021

Wasserrohrbruch am 15.08.2021 in Bürgstadt in der Egerlandstraße.

Am frühen Vormittag stellte ein Anwohner in der Egerlandstraße in Bürgstadt einen Wasseraustritt auf der Straße fest. Der Notdienst des Wasserversorgers stellte sehr schnell fest, dass der Anschluss undicht ist. Der Anschluss ließ sich nicht abstellen. Um ein Unterspülen der Straße zu verhindern und die Anwohner weiterhin mit Leitungswasser zu versorgen, entschloss man sich die Straße zu öffnen und den Schaden zu beheben. Dadurch musste für knapp drei Stunden die Wasserversorgung der Anwohner abgestellt werden. In den nächsten Tagen wird ein neuer Hausanschluss verlegt und das Loch mitten in der Straße geschlossen.

Die Arbeiter rückten zudem in die Manggasse in Miltenberg aus. Der Umfang des Schadens dort war stand an Wochenende noch nicht fest. Einen ruhigen, sonnigen und gemütlichen Feiertag hatten die Mitarbeiter der Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt und der Baufirma Siemens jedenfalls nicht.

Dominik Pagio