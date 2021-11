Rohbau des Collenberger Seniorenzentrums steht

Fertigstellung für Juni 2022 geplant

Collenberg 18.11.2021

Der Rohbau des Seniorenzentrums Collenberg in der Gartenstraße im Ortsteil Fechenbach.

Der Geschäftsführer des Bauträgers, Bernhard Wolf von der Wolf-Haus GmbH, begrüßte die Gäste nach einem zünftigen Richtspruch, den zwei Zimmerer der Firma vom Dach des Gebäudes verkündeten. Es freue ihn sehr, dass alle Arbeiten bis jetzt trotz Pandemie zügig und vor allem unfallfrei erledigt werden konnten. Sein Dank galt seinen Mitarbeitern und allen Unternehmen, die am Bau beteiligt waren und noch sind. Er bedankte sich auch bei der Gemeinde Collenberg sowie dem ausführenden Architektenbüro Johann und Eck für die unkomplizierte Zusammenarbeit. »Jetzt gilt es, dieses Gebäude pünktlich fertigzustellen und an die Bauherren zu übergeben«, verkündete Wolf abschließend.

Freiburg: Wegweisend für Südspessart

Bürgermeister Andreas Freiburg bedankte sich bei allen Mitwirkenden, die das Projekt begleitet haben. Sein besonderer Dank galt dem Investor Wolf-Haus. Die Umsetzung des neuen Zentrums für Wohnen und Leben im Alter sei für den Ort und den gesamten Südspessartraum sicherlich wegweisend. Der Gemeinde und ein Großteil der Bevölkerung war es ein Herzenswunsch altersgerechte Wohnungen mit die Möglichkeit der Pflege zu schaffen.

Als Gemeinde mit einer eher geringen industriellen Ansiedelung würde das Thema »Lebenswertes Wohnen in allen Lebens- Alters- und Gesundheitsphasen« eine immer bedeutungsvollere Rolle für eine Kommune spielen, meinte der Bürgermeister. Mit der Firma Wolf-Haus und dem Pflegeheim im St. Elisabethenstift habe man Partner gefunden, die sich mit viel Erfahrung und Professionalität für dieses Projekt einsetzen.

Im demografischen Wandel

Pflegepartner der neuen Einrichtung in Collenberg wird das St. Elisabethen-Stift in Großheubach sein. Dessen Leiter Andreas Zöller sagte voraus, dass der Bedarf an gemeinschaftsorientierten Wohnformen aufgrund des demografischen Wandels in der Region Südspessart weiterhin stark wachsen werde. Für die alternde Bevölkerung in der ländlichen Region seien die Verflechtungen von Familien und die damit verbundene Pflege im Alter von großer Bedeutung. Mit der neuen Seniorenwohnanlage habe man die Möglichkeit geschaffen soziale Kontakte in der örtlich gewohnten Umgebung aufrechtzuerhalten. Das Wohnkonzept 50 plus sei eine neue Wohnform, in der Eigenständigkeit und Sicherheit eines betreuten Wohnens miteinander verbunden sind und die Gemeinschaft gefördert werde, so Zöller.

Aus Verbundenheit zur Heimat schlug Zöller vor, das neue Pflegeheim »Haus Spessartliebe« zu nennen: »Der Name soll die Liebe zur Natur, dem Spessart, den Mainauen und die Geschichte unserer Gemeinde widerspiegeln.«

Werner Rodenfels

Zahlen und Fakten: Seniorenzentrum Collenberg Stationäre Pflegeeinrichtung mit zwei Wohngruppen für jeweils 17 Bewohner

Betreutes Wohnen in 13 seniorengerechten Wohneinheiten (Eigentumswohnungen); das Wohngebäude ist von der Pflegeeinrichtung getrennt.

Gesamtinvestitionssumme: 10 Millionen Euro (davon ca. 5 Millionen Euro für Rohbau)

Gesamtwohnfläche: 822 Quadratmeter

Verkaufte Wohneinheiten (bis jetzt): 8

Baubeginn: Frühjahr 2021

Fertigstellung (geplant): Juni 2022

Pflegepartner: Pflegeheim im St. Elisabethen-Stift, Großheubach

Neu geschaffene Arbeitsplätze: 20 Mitarbeiter in der Pflege und Betreuung, ca. 17 Mitarbeiter als Präsenzkräfte in der Hauswirtschaft / Technik und der Verwaltung

Optionale Serviceleistungen (Essen auf Rädern, Raumpflege)