Römerstraße wird zur Live-Bühne

Altstadtfest: Am Samstag und Sonntag in Obernburg

Obernburg 04.08.2022 - 17:48 Uhr < 1 Min.

Am Samstag beginnt der Festbetrieb um 16 Uhr und dauert bis 1 Uhr in der Nacht; am Sonntag ist nochmals von 11 bis 19 Uhr Programm. Die Bühnen sind verteilt über die ganze Römerstraße, beginnend am Wirtshaus, dann folgen die Sparkassen- und die Raiffeisenbankbühne und eine vierte nahe dem Rathaus.

Musikalisch reicht das Programm von Motown, Soul und Rock'n Roll über Dance-Hits der 50er und 60er, Kultschlager der 70er, Party- und Stimmungsmusik, bis zu irischem Folk und Italoschmelz. Die Goldbacher Musikanten und der Obernburg Musikverein steuern die für bayerische Feste unverzichtbare Blasmusik bei. Auf der Sparkassenbühne legt DJ Ampere am Samstag ab 18 Uhr heiße Scheiben auf. Für das Bühnenprogramm zeichnen die beiden Banken, die Firma Alu/Stahl und das Bistro Stoppschild gemeinsam mit der Stadt verantwortlich.

Für die kleinen Besucher das Altstadtfestes gibt es am Sonntag ein eigenes Kinderprogramm. Der Theaterverein »Die Granatsplitter« zeigt in den Kaisergasse jede Stunde ab 13.30 Uhr das Stück »Hamlet-Casting«. Der Clown Seppelino tritt um 15.30 Uhr vor dem Cafe Fifty auf. Die Schützenvereine Obernburg und Eisenbach bieten Gelegenheit zum Lichtgewehr- und Blasrohrschießen und die Tuspo Obernburg baut eine Torwand auf.

Kostenlose Parkplätze finden Besucher auf dem Festplatz am Main.

kü