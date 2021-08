Römermuseum Obernburg plötzlich ganz modern

Neue LED-Technik zund renovierte Räume

Römische Grabsteine Grabsteine und Altarfragmente Amphoren zur Aufbewahrung von Lebensmitteln

Mit der neu installierten LED-Technik sind jetzt die originalen Römer-Exponate zu richtigen Hinguckern geworden. Es lohnt auf jeden Fall das kleine Römer-Museum zu besuchen und dabei in die römische Vergangenheit von Obernburg einzutauchen. Besucher erfahren wie die Menschen im nahegelegenen Kastell gelebt und welche spannenden Geschichten sich hinter den einzigartigen Schätzen aus der Römerzeit von 107 bis 260 n. Chr. verbergen.

Unser Medienhaus hat Museumsleiter Erich Erfurth in seinem neuen Römer-Museum getroffen. Er blickt zurück: »Im Jahre 2018 durfte ich das Museum von meiner Heimatstadt Obernburg übernehmen. Als studierter Geisteswissenschaftler, darunter auch ein paar Semester Alte Geschichte, habe mich schon immer für die Römer interessiert und leite dieses Museum ehrenamtlich«, erzählt er. Wichtig sei ihm gewesen, nachdem in Oberburg die Pläne gescheitert waren, ein großes Römer-Museum zu etablieren, auch im kleinen Rahmen die Schätze zu zeigen, »auch wenn das jetzige Haus nur 20 Prozent der Funde zeigen kann, die hier in Obernburg geborgen wurden«.

Alles vor Ort ausgebuddelt

Es ging jetzt darum ein kleines, feines Römer-Museum einzurichten, den das Museum sei konzeptionell in die Jahre gekommen. »Mit unserem neuen Museum zeigen wir nur Funde aus Obernburg, das hat wissenschaftliche aber auch touristische Gründe. Wichtig ist mir, das wir nur Originale ausstellen, die aus Obernburger Erde kommen und nicht irgendwelche Repliken. Man muss das Gefühl haben, man betritt eine authentische museale Bühne, wenn man in das Museum kommt.« Durch einen Vorführraum für Filme, Saal für Museums-Pädagogik, über Werkstatt, Küche seien jetzt vielseitige Betätigungen möglich. Jetzt gehe es darum, Veranstaltungen, Vorträge und Führungen anzubieten. »Wir sind und wollen ein Museum das lebt, eine Anbindung zur Stadt hat und zeigt wie die Funde mit dem Ort verbunden sind. Förderung: Die Stadt Obernburg wurde als Initiator in erheblichen Maßen durch EU-Fördermittel aber auch durch den Bezirk Unterfranken unterstützt.«

Römermuseum Obernburg, Untere Wallstraße 29a, Telefon 06022 506311 nur während der Öffnungszeiten besetzt. Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag sowie an Feiertagen 14 Uhr bis 17 Uhr. Führungen nach Vereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

BERND ULLRICH

