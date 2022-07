Röllfelds Friedhof: Ein Ort auch für die Lebenden

Stadt wird für Neugestaltung gelobt

Klingenberg a.Main 14.07.2022 - 13:00 Uhr 1 Min.

Verwaltungsmitarbeiterin Francesca Binzak und Bürgermeister Ralf Reichwein auf dem neugestalteten Urnenfeld des Friedhofs in Röllfeld.

Schon beim Betreten fällt dem Besucher die ruhige und andächtige Atmosphäre auf, die durch die Neugestaltung verbreitet wird. Über einen aus Fluss aus Kies, passend mit kleinen symbolischen Segelschiffchen bestückt, der den Fluss des Lebens darstellt, führt eine Holzbrücke. Dazwischen finden sich verschiedene Kunstobjekte, wie beispielsweise die Vogeltränke, die den neu gestalteten Abschnitt noch einmal optisch aufwerten. Auffallend sind das viele Grün und der blühende Lavendel. Auch für die Sternenkinder gibt es auf dem neugestalteten Friedhofsabschnitt einen besonderen Platz. Auf verschiedenen Sitzplätzen kann man seinen Gedanken freien Lauf lassen und der Verstorbenen gedenken. Rund 150 neue Plätze sind auf dem Urnenfeld entstanden.

300.000 Euro investiert

Bereits 2016 gab es erste Pläne, die Friedhöfe in Klingenberg, Röllfeld und Trennfurt umzugestalten. Im Jahr 2018 wurde dann der Rahmenplan vom Stadtrat verabschiedet und im Jahr 2020 wurden die entsprechnen Beschlüsse gefasst. 2021 wurde im Zuge der Maßnahmen zunächst der Friedhof in Trennfurt neu gestaltet, in diesem Jahr folgte dann Röllfeld, am Freitag vor Pfingsten wurden die Arbeiten beendet und nächstes Jahr soll dann der Friedhof in Klingenberg folgen. Laut Bürgermeister Ralf Reichwein nimmt die Stadt für die Gestaltung der Friedhöfe rund 1,2 Millionen Euro in die Hand. Rund 300.000 Euro davon entfallen auf den Friedhof in Röllfeld.

Dass die Neugestaltung des Urnenfelds auf dem Friedhof in Röllfeld bestens gelungen ist, findet auch unser Leser Gerhard Huth, der unserem Medienhaus diesbezüglich eine E-Mail schickte. Seines Erachtens wurde eine ansprechende Ruhestätte für die Verstorbenen geschaffen. Der Stadt Klingenberg gebühre ein großes Lob für die gelungene Erweiterung des Friedhofs. Sein Fazit: Nicht nur meckern, sondern auch mal sagen: »Ehre, wem Ehre gebührt.«

Miriam Weitz