Röllbacher Rat informiert sich über Thema Jugendtreff

Röllbach. Der Röllbacher Gemeinderat beschäftigte sich in seiner Sitzung am Montag noch mit folgenden Themen.

Naturparkschule: Wie Bürgermeister Michael Schwing berichtete, hätten sich er und sein Mönchberger Amtskollege Thomas Zöller zusammen mit Leitung der Mönchberger Grundschule mit dem Thema Naturparkschule befasst. Ziel dieser Kooperation zwischen Schule und Naturpark Spessart, welche mittels einer Vereinbarung untermauert wird, sei es nach vorliegender Beschreibung, Schülern nach Kriterien einer Bildung für nachhaltige Entwicklung originale Natur-, Kultur- und Heimaterfahrungen in ihrem direkten Umfeld zu ermöglichen und Kenntnisse über den Naturpark zu vermitteln. Schwing erklärte, dass die entsprechende Kooperationsvereinbarung zwischen Schule und Naturpark eigentlich nur vom Markt Mönchberg als Träger der Schule zu unterzeichnen sei. Da im Zuge der Mitgliedschaft in der Verwaltungsgemeinschaft die Kosten über den Schulaufwand, welche allerdings überschaubar seien, auch von Röllbach mit zu tragen seien, wurde der Röllbacher Gemeinderat um seine Unterstützung gebeten. Per einstimmigem Beschluss wurde das Zeichen gesetzt, dass das Röllbacher Gremium das Vorhaben der Nachbarn unterstützt und die Kooperationsvereinbarung zusätzlich von Schwing unterschrieben werden soll. Mehrzweckfahrzeug: Das Gremium beschloss einstimmig, die Beschaffung eines neuen Mehrzweckfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Röllbach auszuschreiben und beauftragte damit gleichzeitig die Gemeindeverwaltung, die entsprechenden Schritte zu unternehmen. Es soll sich dabei um eine öffentliche Ausschreibung handeln, bei welcher der Auftraggeber eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten aufrufe. Dabei, so war in den vorliegenden Sitzungsunterlagen weiter zu lesen, dürfe der Auftraggeber, von den Bietern nur Aufklärung über ihre Eignung, das Vorliegen von Ausschlussgründen oder über das Angebot verlangen. Verhandlungen, insbesondere über Änderungen der Angebote oder Preise, seien unzulässig. Die Ausschreibung sei von einer Firma erstellt worden. mab