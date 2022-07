Röllbacher Rat für Neuausrichtung der Forstbetriebsgemeinschaft Spessart-Süd

Waldwirtschaft: Zeitgemäße Aufgabenerfüllung immer schwieriger - Neues Modell nach Idee von Walter Adamek und Benedikt Speicher

Röllbach 20.07.2022 - 12:15 Uhr 1 Min.

Bei Bewirtschaftung und Pflege des Röllbacher Waldes (Foto) fallen vielfältige Aufgaben an, die bisherige Forstbetriebsgemeinschaft Spessart-Süd kümmerte sich um Bereiche wie Holzverkauf und Wegeunterhalt. Der Gemeinderat stimmte nun am Montag für eine organisatorische Neuaufstellung der Forstbetriebsgemeinschaft, um den künftigen Aufgaben besser gewachsen zu sein.

Bisher hatte für den Röllbacher Kommunalwald das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) die Betriebsführung inne. Für den Holzverkauf ist die Gemeinde zusammen mit weiteren Kommunen und Privatwaldbesitzern in der Forstbetriebsgemeinschaft Spessart-Süd organisiert. Dieser Zusammenschluss übernimmt neben dem Bereich des Holzverkaufs noch eine Vielzahl an weiteren Arbeiten, wie Beratungsangebote zur Waldbewirtschaftung und der Bau und Unterhalt von Wegen.

Nun zeichnete sich ab, dass die aktuelle Aufstellung und insbesondere die personelle Ausstattung der Forstbetriebsgemeinschaft mit einer 0,15er-Geschäftsführerstelle und einer stundenweise tätigen Bürokraft, die maximal auch eine 0,15er-Stelle erfüllt, für eine gute und zeitgemäße Aufgabenerfüllung nicht mehr ausreichen. Der Vorsitzende der Forstbetriebsgemeinschaft, Walter Adamek, und Forstrat Benedikt Speicher, welche beide vonseiten des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bereits die Betriebsführung des Röllbacher Gemeindewaldes innehatten, hatten aufgrund der erwähnten Situation die Idee entwickelt, die Forstbetriebsgemeinschaft neu aufzustellen.

Schon in Mitgliederversammlung grünes Licht erteilt

Die zwei Forstexperten präsentierten ihr neues, geplantes Modell in der Röllbacher Sitzung am Montag. In der Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Spessart-Süd am 24. Juni wurde der geplanten Neuaufstellung der Forstbetriebsgemeinschaft bereits einstimmig grünes Licht erteilt. Gleiches gilt für dem möglichen Zusammenschluss der Forstbetriebsgemeinschaft Weckbach-Gönz. Es ist dann angedacht, für die neue Forstbetriebsgemeinschaft auch einen neuen Namen zu suchen und unter anderem eine neue Satzung auszuarbeiten. Die Entscheidungen über die neue Struktur und die Verschmelzung sollen neben den kommunalen Gremien diesen Sommer auch in der Mitgliederversammlung im Herbst getroffen werden.

Der Röllbacher Ratsbeschluss beinhaltet auch, dass Bürgermeister Michael Schwing einem Vertrag zur Verschmelzung zustimmen darf. Für die Gemeinde Röllbach entstehen durch die Neuausrichtung im ersten Jahr Gesamtkosten in Höhe von 4663 Euro. Diese teilen sich auf in eine Hektarpauschale in Höhe von 3000 Euro, eine Gründungspauschale in Höhe von 1500 Euro und einen Beitrag für den Waldpflegeverband in Höhe von 163 Euro. In den Folgejahren betragen die Gesamtkosten dann 3163 Euro pro Jahr, nach obiger Aufschlüsselung, während allerdings die Gründungspauschale als einmalige Zahlung wegfällt. Der Arbeitsbeginn der neuen Forstbetriebsgemeinschaft soll möglichst zum 1. Januar 2023 erfolgen. Die Kosten für Röllbach sollen in der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigt werden.

