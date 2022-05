Röllbacher Eltern zahlen mehr für Kita

Erhöhungen für »Spatzennest« ab September beschlossen

Röllbach Dienstag, 31.05.2022 - 12:56 Uhr

Für den Be­such der ört­li­chen Kin­der­ta­ge­s­ein­rich­tung »Spat­zen­nest« muss künf­tig - je nach Bu­chungs­zei­ten - sei­tens der El­tern tie­fer in die Ta­sche ge­grif­fen wer­den: Auf­ge­teilt auf di­ver­se Be­schlüs­se leg­te der Ge­mein­de­rat in sei­ner Sit­zung am Mon­tag im Rat­haus Er­höh­un­gen der meis­ten Be­nut­zungs­ge­büh­ren fest. Die neu­en Bei­trä­ge gel­ten ab 1. Sep­tem­ber.