Röllbach will Spielplatz aus Spessartkraft-Budget fördern lassen

Gemeinderat in Kürze

Gedenken an Gerhard Ackermann: Zu Beginn der Sitzung gedachte Bürgermeister Michael Schwing des am 29. September verstorbenen ehemaligen Gemeinderats Gerhard Ackermann. "Mit ihm verlieren wir nicht nur einen aktiven und überzeugten Vereinsmenschen, sondern auch einen ehrbaren Bürger Röllbachs. Einer der ganz großen Vereinsverantwortlichen, aber auch kommunalpolitisch Aktiven hat mit ihm die irdische Bühne verlassen.", so Schwing in seiner Ansprache. In seiner Zeit im Gremium von 1984 bis 2014 habe Ackermann sein Wissen im Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss sowie in der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft mit Mönchberg eingebracht.

Thomas Kempf vereidigt: Thomas Kempf ist als neuer Gemeinderat von Bürgermeister Michael Schwing vereidigt worden. Der 32-Jährige rückt für den kürzlich verstorbenen Uli Sauerstein nach. Der neue Mandatsträger ist von Beruf Mechaniker. Er ist gemäß Ergebnis der Kommunalwahlen 2020 der nächste Kandidat für ein Mandat. Für die Kommune gab es bei der Wahl der Räte nur die Röllbacher Liste, über die alle Kandidaten antraten - deshalb verfügt der Röllbacher Rat auch über keine Fraktionen. Schwing hieß im Anschluss an die Vereidigung "den Neuen" in den Reihen des Gremiums willkommen. Marco Burgemeister

Tiefbrunnen-Bau: Den grundsätzlichen Beschluss, dass zur Sicherung der Röllbacher Versorgung der neue Tiefbrunnen Drei inklusive Wasserleitung gebaut werden soll wurde bereits vor einiger Zeit gefasst. Wie der Bürgermeister informierte, sei zwischenzeitlich bezüglich einer möglichen Förderung über die RZWas ("Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben", läuft über den Freistaat Bayern) Kontakt zum Wasserwirtschaftsamt und Umweltministerium aufgenommen worden. Leider sei eine angefragte finanzielle Unterstützung für Brunnen- und Wasserleitungsbau abgelehnt worden, da es sich um einen "Neubau" handle, Förderungen aber nur für Ersatzbauten und Leitungssanierungen gezahlt. Trotz aller Bemühungen, so Schwing, sei keine Unterstützung in Aussicht gestellt worden. Die Entscheidung einer Förderung sollte vor weiteren Schritten in Sachen Brunnenbau noch abgewartet werden. Da das Thema nun vom Tisch war, beauftragte der Gemeinderat mittels einstimmigem Beschluss die Verwaltung, die für den Bau des neuen Tiefbrunnen Drei und die zugehörige Wasserleitung erforderlichen Leistungen auszuschreiben. Im Haushaltsplan 2022 und darüber hinaus sind für die beiden Maßnahmen Finanzmittel berücksichtigt.

Mehrzweckfahrzeug: Der Bürgermeister informierte, dass in nicht-öffentlicher Sitzung der Auftrag zur Erstellung der Ausschreibung für ein neues Mehrzweckfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Röllbach an eine Firma zum Angebotspreis von 4374 Euro zuzüglich Reisekosten und Stundenaufwendungen vergeben worden sei. Ebenfalls wurde verkündet, dass das Gremium in nicht-öffentlicher Sitzung den Auftrag für einen Feuerwehrbedarfsplan an das gleiche Unternehmen zum Preis von 6854 Euro vergeben habe. Weiter erklärte Schwing, dass für den Kauf des Fahrzeugs seitens der Regierung von Unterfranken eine Förderung von 18.000 Euro in Aussicht stünde.

Anträge abgelehnt: Der Gemeinderat lehnte jeweils einstimmig zwei Bauanträge in Form von Nachgenehmigungen ab: Einmal ging es um die Auffüllungen mit Bodenaushub im hinteren Bereich eines Grundstücks in der Siemensstraße, beim zweiten Antrag ging es um die Teilnutzungsänderung der gewerblichen Räume in eine Betriebswohnung und ebenfalls Bodenaushub im hinteren Bereich eines Grundstücks, welches direkt neben dem des ersten Antrags liegt. Generell kann das Gremium zwar bei Abweichungen von Bebauungsplänen Befreiungen erteilen, in den beiden Fällen waren die beabsichtigten Vorhaben für den Gemeinderat zu große Änderungen in Bezug auf vorgesehene Regelungen und Festsetzungen.

Seniorennachmittag: Schwing gab bekannt, dass am ersten Adventssonntag, 27. November, wieder der Seniorennachmittag der Gemeinde stattfinden werde.